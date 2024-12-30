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Россия отказалась участвовать в «саммите мира» по Украине

Лавров: Россия не примет участия в «саммите мира»
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.
По его словам, заявления украинского президента Владимира Зеленского о «формуле мира» и восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года не соответствуют реальным фактам.

«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить. Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», — добавил министр.


Лавров отметил, что «саммит мира» нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира. Подготовка к мероприятию продолжается, хотя Москва видит его формат как попытку создать односторонний подход к конфликту.

Ранее, в июне, первая конференция по Украине прошла в Швейцарии, но Россия и ряд других стран, включая Китай, не приняли участия. Итоги встречи не получили широкой поддержки, и ни одна из стран БРИКС не подписала коммюнике.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию провалом, подчеркнув, что подобные инициативы не ведут к долгосрочному миру.

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Зеленский объявил о ​важном решении США для поддержки ​Украины 30 декабря
Зеленский: крупный пакет помощи от США Киеву должен быть объявлен ​30 декабря
30 декабря 2024, 00:45

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о готовящемся важном решении правительства США, которое касается поддержки Украины. Объявление ожидается 30 декабря.
Зеленский подчеркнул, что речь идет о крупном пакете помощи, направленном на укрепление украинской обороны и стабилизацию фронта.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — указал Зеленский.
Помощь, как ожидается, будет включать поставки вооружения, которые помогут сохранить жизни украинских военнослужащих.

Ранее президент анонсировал несколько кадровых решений, направленных на укрепление работы правительства в условиях текущих вызовов. Он также отметил, что Киев продолжает активно работать с партнерами в Европе и Европейской комиссией для поддержания стабильности в энергетической сфере страны.

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Стали известны подробности о гибели бывшего футболиста сборной РФ в зоне СВО
Юрист Смирнов: тело Бугаева не выходит забрать из зоны СВО из-за боевых действий
30 декабря 2024, 00:26

Фото: iStock/matimix

Тело бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, погибшего в зоне СВО, пока не могут забрать из района его смерти из-за продолжающихся там боевых действий. Информацию об этом предоставил футбольный агент Антон Смирнов в Telegram-канале «Честность — не порок».
«Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов, говоря о погибшем.
43-летний Алексей Бугаев ушел на СВО после того, как в сентябре 2023 года был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Его задержали в октябре того же года с 500 граммами мефедрона.

Позже защита Бугаева заявляла о возможной фальсификации улик, однако следствие не нашло этому подтверждений.

В прошлом Алексей Бугаев выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». На его счету семь матчей за сборную России, включая два на чемпионате Европы 2004 года.

Спортивную карьеру он завершил в 2010 году в возрасте 29 лет.

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#смерть
#футбол
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Украинские СМИ заявили, что горячая фаза СВО завершится 30 декабря
Украинский журналист Гордон*: встреча 30 декабря завершит горячую фазу конфликта
29 декабря 2024, 23:59

Фото: iStock/IherPhoto

Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что горячая фаза СВО может завершиться уже завтра, 30 декабря. Его слова приводит издание «Страна.ua».
По мнению Гордона*, снижение числа воздушных тревог, атак дронов и ракет накануне Нового года связано с достижением определенных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация», — заявил Гордон*.
Журналист предположил, что 30 декабря может состояться историческая встреча, на которой будет решена дальнейшая судьба конфликта. Он считает, что исход переговоров положит конец активным боевым действиям.

«Ждать осталось недолго», — уверенно сказал он.
Проверить его прогноз, как отмечает издание, удастся уже в течение ближайших суток.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе раскрыли главную проблему ВСУ.

Также известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров 29 декабря отметил, что РФ не устраивают инициативы команды Дональда Трампа по Украине. Министр подчеркнул, что от действующих американских властей не поступало никаких сигналов о готовности к переговорам по конфликту, поскольку фактическим хозяином США все еще является Джо Байден.

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#россия
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На Западе ответили, почему Украина может исчезнуть
Дэвис: Украина исчезнет из-за нежелания Запада столкнуться с реальностью
29 декабря 2024, 22:49

Фото: istockphoto/Leestat

Украина может исчезнуть, поскольку Запад не желает сталкиваться с реальностью, в которой боевики ВСУ проигрывают. Свое мнение на этот счет высказал американский офицер Дэниел Дэвис в соцсетях.
«Большинство на Западе не замечают меняющейся динамики этой войны, особенно за последние девять месяцев, когда стратегическая машина, которую Россия построила за предыдущие два года, стирает украинскую сторону в порошок», — сказано в публикации.
Дэвис добавил, что Украине не поможет даже новоизбранный президент США Дональд Трамп, а Россия тем временем уверенно победит, разгромив боевиков и приобретя наилучшие позиции для переговоров.

Офицер заключил, что Западу необходимо осознать свое поражение в борьбе с Москвой, иначе Киев ждет полностью разрушительное поражение.

Перед этим ирландский журналист рассказал о кошмаре в зоне спецоперации.

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#новости
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«Нет времени»: на Западе рассказали о кошмаре в зоне СВО
Журналист Чей Боуз: боевикам ВСУ не хватает времени для уборки тел погибших
29 декабря 2024, 22:15

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевиков ВСУ ликвидируют на поле боя с такой скоростью, что им некогда убирать трупы своих сослуживцев, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Высокопоставленные украинские офицеры наконец признают, что у них нет времени убирать тела погибших с поля боя, поскольку Россия продолжает безостановочно наступать на всех фронтах», — сказано в публикации.
Боуз добавил, что на Украине даже сейчас, несмотря на провалы ВСУ, «не говорят о мире, только о больших деньгах».

Перед этим стало известно, какое новейшее оружие применили российские военные в зоне спецоперации. Известно, что его поставки начались в 2023 году. Подробнее читайте в нашем материале.

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#мир
#украина
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#россия
#война
#сво
#конфликт
#смерть
#новости
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Герой России Струна раскрыл назначение красного рюкзака
Герой России Струна: красным рюкзаком военные пользовались для ориентирования
29 декабря 2024, 21:57

Фото: istockphoto/DIMUSE

Красным рюкзаком, ставшим символом участника спецоперации, Героя России Владислава Головина, чей позывной «Струна», военные пользовались, чтобы сориентировать бойцов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интервью «Струны» юнармейцам, которым располагают журналисты агентства.
«Для меня самое главное было, что бойцы в подразделении могли по нему ориентироваться, и они сами об этом неоднократно говорили», — сказал «Струна».

Если командиру нужно было провести доразведку на местности, бойцы понимали, что с ним все хорошо именно по красному рюкзаку, добавил Головин.

Рюкзак также помогал ориентироваться союзникам и прикрывать друг друга. В настоящее время он хранится в Музее Вооруженных сил.

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#новости
#вс рф
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Новое оружие впервые применили в зоне СВО на Украине
В зоне СВО на Украине впервые применили новейшую версию дрона-камикадзе «Куб»
29 декабря 2024, 21:20

Фото: istockphoto/zim286

В зоне боевых действий впервые использовали последнюю версию беспилотника «Куб-10Э», сообщают журналисты «Российской газеты». По их информации, поставки в российские войска указанного вооружения начались еще год назад.
Уточняется, что дрон поражает небронированную военную технику и бронетранспортеры. Кроме того, ему под силу командные пункты, объекты противоракетной и противовоздушной обороны.

«Куб-10Э» — это гроза для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Он значительно эффективней, чем предыдущие модели линейки за счет своих высоких показателей.

Перед этим стало известно, что в зоне СВО на Украине погибла звезда отечественного футбола. Подробности в нашем материале.

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Звезда футбола погибла в зоне СВО на Украине
В зоне СВО на Украине погиб экс-футболист сборной России Алексей Бугаев
29 декабря 2024, 21:02

Фото: istockphoto/Rost-9D

В зоне спецоперации погиб экс-игрок российской сборной по футболу Алексей Бугаев. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов у себя в Telegram-канале. Известно, что 43-летнего футболиста осенью осудили за наркотики на 9,5 года колонии строгого режима.
«На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — гласит публикация Смирнова.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Определенные категории осужденных имеют право подписать контракт с Минобороны РФ.

Перед этим стало известно, каким образом Вашингтону следует начать переговоры по конфликту на Украине. Подробности раскрыл аналитик из Великобритании.

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«Постоянно недооценивают»: как США нужно начинать переговоры по Украине
Меркурис: США должны правильно оценить ситуацию на Украине до переговоров
29 декабря 2024, 20:29

Фото: istockphoto/sb2010

Запад должен правильно оценить ситуацию в конфликте на Украине до начала переговоров, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он выразил на собственном YouTube-канале.
«Любой расчет, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — сказал Меркурис.
Он добавил, неправильная оценка ситуации Западом приведет к неправильному началу диалога, ведь США, по словам Меркуриса, будут думать, что у них больше козырей.

«Дело в том, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России», — пояснил эксперт.
Меркурис заключил, что именно из-за неправильной оценки Запада боевики ВСУ переживают катастрофу в зоне спецоперации.

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#украина
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#сво
#конфликт
#новости
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