Россия отказалась участвовать в «саммите мира» по Украине

Тело бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, погибшего в зоне СВО, пока не могут забрать из района его смерти из-за продолжающихся там боевых действий. Информацию об этом предоставил футбольный агент Антон Смирнов в Telegram-канале «Честность — не порок».