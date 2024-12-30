Россия отказалась участвовать в «саммите мира» по Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.
По его словам, заявления украинского президента Владимира Зеленского о «формуле мира» и восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года не соответствуют реальным фактам.
Лавров отметил, что «саммит мира» нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира. Подготовка к мероприятию продолжается, хотя Москва видит его формат как попытку создать односторонний подход к конфликту.
Ранее, в июне, первая конференция по Украине прошла в Швейцарии, но Россия и ряд других стран, включая Китай, не приняли участия. Итоги встречи не получили широкой поддержки, и ни одна из стран БРИКС не подписала коммюнике.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию провалом, подчеркнув, что подобные инициативы не ведут к долгосрочному миру.
Читайте также:
Глава МИД Лавров: Россию не устраивают предложения по Украине от команды Трампа
В США испугались последствий ядерного плана Пентагона
Глава МИД РФ предупредил НАТО о решительном отпоре на новые ракетные угрозы
«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить. Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», — добавил министр.
Лавров отметил, что «саммит мира» нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира. Подготовка к мероприятию продолжается, хотя Москва видит его формат как попытку создать односторонний подход к конфликту.
Ранее, в июне, первая конференция по Украине прошла в Швейцарии, но Россия и ряд других стран, включая Китай, не приняли участия. Итоги встречи не получили широкой поддержки, и ни одна из стран БРИКС не подписала коммюнике.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию провалом, подчеркнув, что подобные инициативы не ведут к долгосрочному миру.
Читайте также:
Глава МИД Лавров: Россию не устраивают предложения по Украине от команды Трампа
В США испугались последствий ядерного плана Пентагона
Глава МИД РФ предупредил НАТО о решительном отпоре на новые ракетные угрозы
Мария Моисеева