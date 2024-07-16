Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в качестве председателя Совбеза ООН проведет дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». Об этом информирует ТАСС.
Помимо этого, 17 июля состоится заседание министров по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский конфликт.
Судно министра иностранных дел преодолело расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облёт недружественных государств более чем за 12 часов. Непредвиденных ситуаций в ходе перелёта не возникало.
Ранее в российском МИД завили, что недопустимо проталкивать на саммит по Украине «формулу Зеленского». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Судно министра иностранных дел преодолело расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облёт недружественных государств более чем за 12 часов. Непредвиденных ситуаций в ходе перелёта не возникало.
Ранее в российском МИД завили, что недопустимо проталкивать на саммит по Украине «формулу Зеленского». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак