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Лавров прибыл в Нью-Йорк

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН
16 июля 2024, 04:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в качестве председателя Совбеза ООН проведет дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». Об этом информирует ТАСС.
Помимо этого, 17 июля состоится заседание министров по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский конфликт.

Судно министра иностранных дел преодолело расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облёт недружественных государств более чем за 12 часов. Непредвиденных ситуаций в ходе перелёта не возникало.



Ранее в российском МИД завили, что недопустимо проталкивать на саммит по Украине «формулу Зеленского». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Вице-президента Трампа назвали катастрофой для Украины
Politico: в Евросоюзе назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
16 июля 2024, 03:32

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

В Евросоюзе назвали «катастрофой» выбранного кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом для совместного участия в выборах вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Такое мнение озвучил высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Politico.
Как утверждает собеседник агентства, назначение Вэнса является катастрофой для Киева.

За неделю до номинирования на пост вице-президента США от Республиканской партии Вэнс выступил со статьей, критикующей план спикера американской палаты представителей Майка Джонсона по помощи Киеву.

«Если Вэнс добьется своего, отказ США от финансирования Украины будет лишь первым шагом в гораздо более широком переосмыслении США своей роли в глобальном порядке», — отметили в информагентстве.
Ранее в США обеспокоились из-за адаптации РФ к западному оружию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#план
#украина
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Орбан призвал к возобновлению дипотношений с Россией
Bild: Орбан призвал Мишеля к возобновлению дипотношений с РФ
16 июля 2024, 03:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией. Соответствующее послание политик направил главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщает Bild.
В письме Орбан сообщил о своих разговорах с лидерами Украины, РФ, КНР, Турции и кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом. В документе содержится перечень из 10 пунктов по урегулированию украинского конфликта, среди которых присутствует восстановление дипломатических отношений с Москвой.

В послании венгерский политик приводит свою оценку, согласно которой «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет».

Ранее сообщалось, что Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#рф
#послание
#венгрия
#россия
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Байден после покушения на Трампа поручил охранять Кеннеди-младшего
16 июля 2024, 01:51

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединенных Штатов поручил предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты страны. Об этом проинформировал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, пишет Reuters.
«Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди-младшего», — завил американский лидер он на брифинге Белого дома.
Напомним, племянник убитого президента США Джона Кеннеди принимает участие в ноябрьских выборах в качестве независимого кандидата.

Решение, которого пытался добиться Кеннеди-младший, приняли после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#министр
#покушение
#охрана
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В США обеспокоились из-за адаптации РФ к западному оружию
Reuters: РФ адаптировалась к западному оружию, может делиться данными с КНР
16 июля 2024, 01:37

Фото: istock / Gerasimov174

Американские конгрессмены направили письмо советнику президента Штатов по национальной безопасности Джейку Салливану, где выразили опасения из-за адаптации Вооружённых сил РФ к западному оружию. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на текст письма.
Как считают законодатели, Россия показывает «тревожный уровень адаптации», что снижает эффективность ряда видов оружия Америки.

Помимо этого, конгрессмены обеспокоены тем, что РФ может делиться с КНР сведеньям об оружии, которое поставляют, в том числе из США.

«Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть подробности того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, используемое на поле боя на Украине», — сказано в материале.
Ранее стали известны неожиданные детали покушения на Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#оружие
#дом
#письма
#рф
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В США заявили, что Трамп начнет переговоры по Украине после избрания
ТАСС: Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине
16 июля 2024, 00:58

Фото: сайт Дональда Трампа

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах будет готов лично вступить в диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Республиканской партии.
«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — заявил собеседник информагентства.
НАТО не нужно присутствовать на Украине, конфликт должен быть решен путем переговоров, отметил источник.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#политика
#дональд трамп
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В Берлине заявили о нежелании поставлять Украине боевые самолеты
Deutache Welle: Берлин не хочет поставлять Киеву истребители F-16
16 июля 2024, 00:34

Фото: istock / KuntalSaha

Германия не хочет поставлять Украине истребители F-16. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.
Хебештрайт пояснил, что сейчас пилотов ВСУ обучают управлению истребителями F-16, но у Германии нет самолетов такого типа.

«Даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные. Речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Украине боевые самолеты разных типов», — заявил он.
Представитель правительства ФРГ отметил, что в настоящее время Берлин фокусируется на поставках средств противовоздушной обороны Украине.

Ранее стало известно, что Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
#германия
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#всу
#истребители
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Слуцкий посоветовал Зеленскому сменить тон, позвавшему РФ на «мирный саммит»
Слуцкий порекомендовал Зеленскому сменить тон после его слов о мирном саммите
15 июля 2024, 23:50

Фото: сайт Кремля

РФ ничего не должна украинскому президенту Владимиру Зеленскому и не будет участвовать в «мирных саммитах» на украинских или западных условиях. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.
До этого украинский лидер заявил, что российские представители должны принимать участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершение подготовки к которой запланировано к ноябрю текущего года.

«Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев», — отметил депутат.
Ранее Киев неожиданно подал сигнал Москве о готовности к переговорам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#москва
#россия
#лдпр
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#конфликт
#леонид слуцкий
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Трамп выбрал критикующего помощь Киеву сенатора своим вице-президентом
Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора Вэнса
15 июля 2024, 23:15

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выдвинул в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других [претендентов] я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо», — проинформировал американский лидер.
Отметим, что кандидат неоднократно критически высказывался о помощи Киеву со стороны американской стороны. К примеру, в феврале сенатор сказал, что 60 миллиардов, выделенных Украине, не поменяют положения дел в конфликте.

Джеймс Дэвид Вэнс является 39-летним сенатором-республиканцем от штата Огайо в Конгрессе Штатов с января 2023 года. Родился 2 августа 1984 года в городе Миддлтаун (штат Огайо). Служил в Корпусе морской пехоты Америки, окончил Университет Огайо и престижный Йельский университет. До политической карьеры работал в венчурных компаниях. Политик женат на адвокате Уше Вэнс, у пары три ребёнка.

Ранее журналист Джо Олтман назвал виновных к ненависти к Дональду Трампу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#университет
#дональд трамп
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США надеются на заключение с Россией нового стратегического ядерного договора
Гебара: США надеются на новый договор ДСНВ после 2026 года
15 июля 2024, 19:56

Фото: IStock/Gerasimov174

США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, сообщает РИА Новости.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует выходить из ныне действующего договора СНВ-3, если США также намерены выполнять его условия.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в ядерной доктрине России могут появиться отдельные изменения. Он пояснил, что это зависит от военно-политической обстановки в Европе.

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