Лавров: страны Запада шантажом хотят помешать формированию многополярного мира
Запад прибегает к прямому шантажу, пытаясь помешать формированию многополярного мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 сентября.
По словам Лаврова, ключевым итогом саммитов ШОС и ШОС+ стало очевидное стремление государств отстаивать собственные интересы.
«Формируется многополярный мир. Этому пытаются помешать западные страны. Пытаются сохранить свое доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлениям, санкциям», — сказал глава российской дипломатии.
Ранее портал Military China отметил, что визит президента России Владимира Путина на саммит демонстрирует западным странам единство и решимость России и Китая, утверждая, что их сотрудничество сопоставимо с союзническим и «даже крепче, чем у НАТО». Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии связал общую фотографию Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на ШОС с приходом многополярности.