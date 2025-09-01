Захарова и Карасин высмеяли планы Литвы заболотить границу с Белоруссией

01 сентября 2025, 00:23

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин саркастически прокомментировали инициативу Литвы по восстановлению осушенных болот на границе с Белоруссией для усиления безопасности, назвав эту идею абсурдной на фоне глобальных вызовов XXI века.





В своем Telegram-канале Захарова иронично заметила:





«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен), Туск (премьер-министр Польши) и Забляцкас решают, как её модернизировать».

«На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта, борьба за урегулирование конфликта на Украине… А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных районов. Масштабное мышление!».