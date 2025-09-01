Захарова и Карасин высмеяли планы Литвы заболотить границу с Белоруссией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин саркастически прокомментировали инициативу Литвы по восстановлению осушенных болот на границе с Белоруссией для усиления безопасности, назвав эту идею абсурдной на фоне глобальных вызовов XXI века.
В своем Telegram-канале Захарова иронично заметила:
«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен), Туск (премьер-министр Польши) и Забляцкас решают, как её модернизировать».
Она намекнула, что высшие должностные лица ЕС тратят время на обсуждение сомнительных проектов, в то время как Европа сталкивается с реальными экономическими и политическими кризисами.
Карасин, в свою очередь, подчеркнул несоответствие инициативы современным вызовам:
«На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта, борьба за урегулирование конфликта на Украине… А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных районов. Масштабное мышление!».
Он также отметил, что проект потребует 10 лет и €15–60 млн для восстановления 30 тыс. гектаров болот, что несоразмерно затратам при сомнительной эффективности.
Инициатива была предложена директором литовского фонда восстановления и охраны болот Нериюсом Забляцкисом. Он утверждает, что болота станут естественным препятствием для гипотетического конфликта, и призвал Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы. Критики отмечают, что подобные планы игнорируют трагический инцидент марта 2025 года, когда четверо военных США утонули в болоте во время учений в Литве.