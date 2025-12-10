Лавров: Трамп — единственный западный лидер, который заботится о правах человека
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп является единственным западным лидером, который заботится о правах человека. Об этом он заявил выступая в Совете Федерации.
По словам Лаврова, в предложениях США, переданных в РФ представителем Уиткоффом, акцент сделан на обеспечении прав национальных меньшинств и религиозных свобод на территории Украины.
Глава МИД подчеркнул, что Россия не намерена вести войну с Европой. Также Лавров выразил благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области.
