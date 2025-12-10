Лавров: Трамп — единственный западный лидер, который заботится о правах человека

10 декабря 2025, 11:46

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп является единственным западным лидером, который заботится о правах человека. Об этом он заявил выступая в Совете Федерации.