Президент США Трамп: конфликт на Украине является войной Байдена

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По словам президента США Дональда Трампа, украинский конфликт является войной бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом нынешний глава страны сказал журналистам в Белом доме.
«Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — заявил Трамп.
Ранее президент высказался о наличии в его команде миллиардера Илона Маска. По словам Трампа, он ему не нужен, но при этом предприниматель ему нравится. К тому же американский лидер похвалил Маска за проделанную работу.
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Иван Мусатов