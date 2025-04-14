Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
По словам Владимира Зеленского, Украина уже 34 дня как согласна к полному прекращению огня, предложенному Вашингтоном. Об этом глава киевского режима заявил на своей странице в соцсети X.
«Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня... Мы не просто готовы к миру быстро — Украина не хотела ни секунды (конфликта)», — пишет Зеленский.
Ранее политик признал, что Киев пока не может вернуть утраченные территории. При этом украинский конфликт закончится исключительно путем переговоров с Москвой.
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