Лавров: у России и США были неформальные контакты по Украине через политологов

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У России и США были неафишировавшиеся контакты «второго трека» через политологов, по которым обсуждались вопросы конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам поездки в Нью-Йорк на Совбез ООН.
«Я вам скажу доверительно – у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», – заявил Лавров.Министр пояснил, что во время этих бесед российская сторона спросила у американской, станут ли те поддерживать включение в любые будущие мирные договоренности «отмену Украиной законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни».
«И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать», – резюмировал Лавров.Ранее Сергей Лавров в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил, что Россия не будет ни за кем бегать, но готова вести диалог с любым президентом США.
«Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.Читайте также:
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