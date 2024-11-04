Лавров: США готовят Европу к самоубийственному прямому конфликту с Россией

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
США готовят Европу к тому, чтобы она ввязалась в самоубийственную авантюру по вступлению в прямой военный конфликт с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном симпозиуме «Создавая будущее», передает РИА Новости.
По словам министра, данная авантюра готовится на тот случай, если «режим Зеленского не справится». Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день правительства многих стран Европы не видят для себя будущего в многополярной системе международных отношений. Вместо этого они обращаются к «заокеанскому гегемону», пояснил глава российского МИД.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова