Лавров: США готовят Европу к самоубийственному прямому конфликту с Россией

США готовят Европу к тому, чтобы она ввязалась в самоубийственную авантюру по вступлению в прямой военный конфликт с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном симпозиуме «Создавая будущее», передает РИА Новости.