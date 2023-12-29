Лавров удивился отсутствию манер у европейских чиновников

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У современных европейских чиновников отсутствует чувство такта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».
Лавров отметил, что на Западе привыкли общаться со странами, которые финансово зависят от Евросоюза и западных государств, но выстраивать такие отношения с крупнейшей мировой экономикой и великой державой с многовековой историей, культурой и традициями — это, по его мнению, свидетельствует о манерности современной европейской бюрократии.
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