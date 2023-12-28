Постпред: в ООН в Женеве все больше осознают, что Россию и ее дух нельзя сломить

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Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в Европе и на Женевском международном уровне всё больше осознают, что Россию и ее дух сломить невозможно. Об этом говорится в заявлении Гатилова, опубликованном в телеграм-канале постпредства.
По словам дипломата, с данным фактом недоброжелателям нашей страны придётся смириться. Он также добавил, что Россия «с трибун ооновских площадок будет им об этом напоминать».
Гатилов отметил, что поддержка единомышленников России в ООН увеличивается. Они разделяют позицию российского государства по созданию многополярного мира, который будет основан на равенстве.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон назвал Россию врагом. Лавров подчеркнул, что если это является действительностью, в таком случае «Москва готова к любому развитию событий», так как Россию не раз пытались покорить или подчинить.
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Гатилов отметил, что поддержка единомышленников России в ООН увеличивается. Они разделяют позицию российского государства по созданию многополярного мира, который будет основан на равенстве.
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Екатерина Коршунова