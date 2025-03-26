Умеров подтвердил договоренности сторон о прекращении огня в Черном море

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил договоренности сторон об обеспечении безопасного судоходства в Черном море.
«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — пишет Умеров на своей странице в соцсети X.
К тому же страны договорились внедрить договоренности президентов и прекратить удары по энергетической объектам Украины и России. Умеров отметил, что стороны положительно относятся к привлечению третьих стран для обеспечения выполнения договоренностей.
Глава Минобороны добавил, что Киев сочтет нарушением перемещения российских военных судов за пределы восточной части Черного моря.
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Иван Мусатов