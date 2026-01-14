Лавров указал на ослабление позиций США из-за санкционной политики

14 января 2026, 21:46

Лавров: санкции свидетельствуют о проблемах конкурентоспособности Вашингтона

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Использование Соединёнными Штатами санкций говорит об ухудшении их позиций в глобальной конкуренции. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.