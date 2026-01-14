Лавров указал на ослабление позиций США из-за санкционной политики
Использование Соединёнными Штатами санкций говорит об ухудшении их позиций в глобальной конкуренции. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, когда государство с таким экономическим и политическим весом, как США, прибегает к санкционному давлению и методам «нечистоплотной конкуренции», это указывает на системное ослабление его конкурентных преимуществ. Лавров подчеркнул, что подобная политика — признак того, что прежние инструменты влияния перестают работать.
Министр также отметил, что существуют более справедливые и цивилизованные способы отстаивать свои интересы на международной арене. По его мнению, санкционная практика не только подрывает доверие между странами, но и способна привести к серьёзным кризисам в мировой экономике и международных политических отношениях.
Читайте также: