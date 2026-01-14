Во Франции призвали к перезапуску диалога с Россией
Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с призывом восстановить отношения между Францией и Россией. Об этом сообщает газета Figaro.
Политик подчеркнул, что намерен и дальше отстаивать эту позицию, поскольку считает перезапуск диалога с Москвой выгодным прежде всего для самой Франции. По его словам, речь идёт не об односторонних уступках, а о прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве, основанном на национальных интересах.
Ранее Дюпон-Эньян уже резко критиковал курс европейских лидеров по Украине. В декабре он заявлял, что руководство стран ЕС слепо поддерживает, по его выражению, «коррумпированный режим» в Киеве, а ведущих европейских политиков называл беспомощными и оторванными от реальности, указывая на тупиковость нынешней стратегии.
