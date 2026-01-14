Во Франции призвали к перезапуску диалога с Россией

14 января 2026, 20:42

Во Франции заинтересовались в восстановлении отношений с Россией

Фото: Istock / querbeet

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с призывом восстановить отношения между Францией и Россией. Об этом сообщает газета Figaro.