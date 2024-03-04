Лавров уличил Запад в желании прибрать к рукам руководство Молдавии

Фото: сайт Кремля
Запад стремится прибрать к рукам руководство Молдавии, как ранее это произошло с Украиной. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
По словам главы российского МИД, Запад с начала постсоветской эпохи начал вклиниваться в отношения между Россией и ее соседями. Подобная политика продолжается по сей день.
Напомним, 28 февраля власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратились к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую резолюции приняли съездом депутатов всех уровней республики.
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«Это видно и в Центральной Азии, в Закавказье. Это видно и в европейской части бывшего СССР: Украина, Молдова, которую открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения прибирания к рукам всего ее руководства», — пояснил Лавров.
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Элина Позднякова