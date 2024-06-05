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Глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо с пониманием относится к действиям российских войск на Украине. Республика по данному вопросу занимает взвешенную позицию. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что российская сторона ценит эту позицию.
«Наши действия находят понимание у президента Сассу-Нгессо. Он выступает за справедливое урегулирование с учетом, как мы подчеркиваем всегда, сложившихся реалий», – сказал Лавров.
Россия начала спецоперацию в Донбассе после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву о помощи в противостоянии агрессии со стороны киевского режима по отношению к мирным гражданам.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал, что мирное население подвергается геноциду со стороны киевской власти в течение восьми лет.
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Никита Кротов