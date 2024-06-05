Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо

Фото: сайт Кремля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, куда министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится после Буркина-Фасо. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, Лавров отправится с визитом в Чад. Там министр иностранных дел России проведет переговоры с местными властями.
3 июня Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь началась его рабочая поездка по странам Африки. Визиты главы МИД РФ уже состоялись в Республику Конго, а после — в Буркина-Фасо.
Напомним, поездка руководителя российского внешнеполитического ведомства в Гвинею стала уже шестой за последние несколько лет. Зимой прошлого года он отправился в Южноафриканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года побывал с визитами в Мали, Мавритании и Судане.
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3 июня Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь началась его рабочая поездка по странам Африки. Визиты главы МИД РФ уже состоялись в Республику Конго, а после — в Буркина-Фасо.
Напомним, поездка руководителя российского внешнеполитического ведомства в Гвинею стала уже шестой за последние несколько лет. Зимой прошлого года он отправился в Южноафриканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года побывал с визитами в Мали, Мавритании и Судане.
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Екатерина Коршунова