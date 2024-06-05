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Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо

Сергей Лавров после Буркина-Фасо отправится в Чад
05 июня 2024, 11:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, куда министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится после Буркина-Фасо. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, Лавров отправится с визитом в Чад. Там министр иностранных дел России проведет переговоры с местными властями.

3 июня Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь началась его рабочая поездка по странам Африки. Визиты главы МИД РФ уже состоялись в Республику Конго, а после — в Буркина-Фасо.



Напомним, поездка руководителя российского внешнеполитического ведомства в Гвинею стала уже шестой за последние несколько лет. Зимой прошлого года он отправился в Южноафриканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года побывал с визитами в Мали, Мавритании и Судане.

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США готовятся ударить по Крымскому мосту: Как давно RQ-4B GlobalHawk кружат на регионами РФ
Американский высотный разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты
05 июня 2024, 12:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Высотный дрон-разведчик Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk вновь замечен в воздушном пространстве после исчезновения, в этот раз к югу от Крымского моста, в 170 километрах от Ялты.
О том, как удалось обнаружить беспилотник, чем он опасен для РФ и когда еще американские дроны замечали над территориями российских регионов, расскажет редакция «Радио 1».

Когда беспилотник заметили, и как он пропал


Полет беспилотника с позывным FORTE12 в направлении юго-восточной части акватории Черного моря был впервые замечен днем во вторник, 4 июня. Согласно информации портала Flightradar24, БПЛА вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, пролетел через Болгарию, Грецию и взял курс на Крым.

Дрон кружил над нейтральными водами, разведывая зоны специальной военной операции и побережья Крыма.

Как американский БПЛА удалось обнаружить


БПЛА периодически пропадал и появлялся на картах. Дрон удалось обнаружить во время патрулирования пространства над Черным морем в районе Крыма. Уточняется, что разведывательный дрон во время полета отключал радиолокационный ответчик.

Чем беспилотник США опасен для России


Продолжительность полета аппаратов RQ-4B GlobalHawk может достигать 32 часа, дальность — 22,8 тысяч километров. Как сообщают разработчики данной модели, БПЛА способен непрерывно обеспечивать получение ценных разведывательных данных почти в реальном времени. Он также может использоваться в любое время дня и ночи при любой погоде. Примечательно, что эта модель использовалась в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Африке и Ираке.

Когда еще американские дроны замечали над территорией РФ


В июле прошлого года вблизи Севастополя был замечен американский беспилотник той же модели. В тот момент дрон кружил над регионом порядка 6 часов. В октябре того же года, когда российская армия зафиксировала разведывательный дрон США над Черным морем, то в небо был поднят истребитель Су-27.

Для чего США посылают свои беспилотники в сторону России


Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью с NEWS.ru утверждает, что полеты американских дронов над Крымом связаны с прощупыванием российской системы противовоздушной обороны. По его мнению, Вашингтон готовится к применению всех средств, переданных киевскому режиму, для нанесения ударов по объектам в Крыму.

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#беспилотник
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#сша
#крымский мост
#россия
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В Белом доме объяснили влияние американского оружия на украинский конфликт
Салливан: оружие США помогло украинским войскам выбраться из ямы
05 июня 2024, 11:33

Фото: istockphoto/alexkich

Вооружения США помогли украинским боевикам укрепить оборону после того, как поставки возобновились. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.
Салливан считает, что украинские неонацисты из-за задержки оружейных поставок оказались «в глубокой яме».

«И они выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», – сказал Салливан.

Перед этим советник главы Белого дома говорил о готовности Штатов дать киевскому режиму кредит на 50 миллиардов долларов, который погасят за счет прибыли от замороженных активов РФ, если антироссийские ограничительные меры продлятся.

На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада всячески помогают украинским националистам.

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#мир
#сша
#украина
#россия
#война
#спецоперация
#белый дом
#новости
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На Украине заявили о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае
Луценко: Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за Зеленского
05 июня 2024, 11:33

Фото: iStock/designer491

Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что правительство Китая может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес Пекина. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».
Напомним, накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина «без позитива» воспринимает отказ КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии. При этом украинский лидер обвинил Пекин в том, что он якобы пытается сорвать этот саммит.

По мнению Луценко, перед такими заявлениями стоит как следует подумать, поскольку Китай — это первый партнер Украины по размеру импорта. Он добавил, что на сегодняшний день КНР также является «вторым полюсом» в мире, помимо Штатов.

Луценко заключил, что Зеленский «умудрился накидать громких и обидных фраз» ​в обе важные политические стороны.

Ранее депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву.

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#сша
#китай
#украина
#саммит
#депутат
#лидер
#владимир зеленский
#швейцария
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МИД Украины жёстко ответил КНР на призыв организовать мирный саммит с участием России
МИД Украины отверг призыв Китая об организации мирного саммита с участием России
05 июня 2024, 11:19

Фото: iStock/Diy13

В МИД Украины заявили, что условия мирного урегулирования конфликта должен определять только Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства, подготовленном после высказываний главы МИД КНР Ван И о необходимости ускорить процесс подготовки по-настоящему эффективной мирной конференции с участием России.
В украинском ведомстве заявили, что именно Украина, на территории которой ведутся боевые действия, должна определять условия мира. И единственной справедливой основой для его достижения является формула мира президента страны Владимира Зеленского.

Вслед за этим заявлением МИД Украины вновь призвал Китай прислать представителя на саммит в Швейцарии, чтобы на полях этого мероприятия дать сигнал сбалансированной позиции КНР. Также ведомство упрекнуло Пекин в регулярных встречах с российскими представителями на высшем уровне.

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#украина
#китай
#россия
#мид
#конференция
#мир
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США назвали условие для предоставления Киеву кредита за счёт прибыли от активов РФ
FT: США готовы дать кредит Киеву на $50 млрд за счёт прибыли от активов России
05 июня 2024, 10:39

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединённые Штаты предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит на неопределённый срок санкции против России. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на дискуссионный документ ЕС.
Отмечается, что данная инициатива США будет обсуждаться в ходе виртуальной встречи глав Минфинов ЕС, которая состоится 5 июня.

В настоящее время ещё не определены точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентная ставка, а также то, каким способом он будет предоставлен: напрямую или через посредника.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страна готова предоставить Украине кредит, который будет погашаться за счёт доходов с замороженных российских активов.

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#сша
#украина
#кредит
#активы
#россия
#евросоюз
#санкции
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В Совфеде досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Турчака
В Совфеде досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Турчака
05 июня 2024, 10:30

Фото: Сайт Кремля

Полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака прекращены досрочно в связи с его назначением на пост врио главы Республики Алтай, сообщает ТАСС.
Возглавить регион Турчаку предложил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил успешную работу сенатора на других должностях и добавил, что Турчаку предстоит активная работа с людьми. Соответствующий указ о назначении сенатора на новую должность опубликовали на сайте официального публикования правовых актов в минувший вторник, 4 июня.

Политическая карьера Турчака началась в 2005 году, когда он вступил в «Единую Россию». Уже в конце 2006 года его избрали на пост председателя координационного совета «Молодой гвардии «Единой России». А в 2008 Турчак был замсекретаря президиума генсовета партии по вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта. Сенатором Совфеда Турчак стал в 2007 году.

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#россия
#совет федерации
#новости
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Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом
Шваб в разговоре с пранкерами признал необходимость мирного решения по Украине
05 июня 2024, 10:18

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признал необходимость мирного решения по Украине. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров, пишет РИА Новости.
«Я согласен (с необходимостью поиска мирного решения), я бы даже сказал, что самым вероятным решением могло бы быть решение наподобие того, что есть между двумя Кореями. Это значит не формальное взаимное признание, но своего рода заморозка текущего противостояния», — сказал он.

По его словам, такая заморозка требует согласия обеих сторон конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что Россия готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета ранее достигнутых договоренностей. Президент добавил, что необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся «на земле» в результате боевых действий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#владимир путин
#президент
#радио
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В Петербурге начинает работу Международный экономический форум
05 июня 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Петербурге начинает работу 27-й международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня. Он традиционно собирает представителей экономики, бизнеса и политики.
Главной темой форума в этом году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Программа содержит четыре тематических блока. Они соответствуют основной миссии конференции. На полях Петербургского международного экономического форума у Владимира Путина ожидаются встречи с лидерами других стран.

На официальном сайте мероприятия есть расписание на все дни. Так, в среду, 5 июня, после церемонии открытия запланировано 23 мероприятия и два мастер-класса.

На ПМЭФ в этом году ждут свыше 17 000 участников из 136 стран. По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.

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#рф
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В ДНР выявлен схрон с заготовленным Украиной в 2014 году оружием
ФСБ нашла под Артемовском схрон с боеприпасами, заготовленный в 2014 году
05 июня 2024, 09:45

Фото: istockphoto/irene_rebrova

В результате совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудники ФСБ и органы военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе ДНР схрон, который был заготовлен украинскими полицейскими в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что изъято 20 автоматов, около 190 пистолетов, а также почти 20 000 боеприпасов к стрелковому оружию.

«Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса», — добавили в ведомстве.

После проверки оружие и боеприпасы передадут в подразделения Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую область погиб 5-летний ребенок, ранения получили 11 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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