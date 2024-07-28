Лавров в рубашке батик встретился с представителями властей Малайзии — фото

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и своим малайзийским коллегой Махомадом Хасаном. Для встречи глава российского МИД выбрал традиционную для этой страны рубашку батик с узорами.
Фотографии, сделанные во время встречи главы российского внешнеполитического ведомства с представителями властей Малайзии опубликовало министерство иностранных дел РФ в своём официальном телеграм-канале. На российском министре была надета сине-зелёная тёмная рубашка с голубыми узорами в виде звёзд с двенадцатью лучами.
Напомним, Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Малайзию 27 июля после участия в мероприятиях Совета глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Лаосе. Подробности программы встреч главы МИД России ранее не анонсировались.
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Александр Бойцов