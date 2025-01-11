Премьер Гренландии заявил о нежелании граждан быть датчанами или американцами

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Жители Гренландии не хотят быть датчанами или американцами. Об этом сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает Financial Times.
Политик напомнил, что ранее датский и гренландский парламенты приняли закон о самоуправлении, согласно которому Гренландия может объявить о независимости тогда, когда посчитает нужным. По словам Эгеде, он еще не связывался с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявил о своих намерениях присоединить эту территорию.
Остров сотрудничал со Штатами ранее, сотрудничает сейчас и продолжит это делать в будущем, заключил Эгеде.
Напомним, в конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.
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Остров сотрудничал со Штатами ранее, сотрудничает сейчас и продолжит это делать в будущем, заключил Эгеде.
Напомним, в конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.
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Екатерина Коршунова