Россия ответит на подготовку США к развёртыванию ранее запрещённых ракетных систем

Фото: сайт Кремля
Россия намерена принять серьёзные меры в качестве ответа на подготовку США своих наземных ракетных систем. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что американское руководство своими решениями создаёт дополнительные ракетные риски, в связи с чем Россия будет вынуждена принять ответные меры.
Вместе с тем Лавров добавил, что Россия не будет первой разворачивать свои ракетные вооружения, ранее запрещённые по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если США решат не исполнять своё решение.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США называли РФ своим врагом, поэтому Москва готова к любому развитию событий.
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Вместе с тем Лавров добавил, что Россия не будет первой разворачивать свои ракетные вооружения, ранее запрещённые по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если США решат не исполнять своё решение.
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Анастасия Чинкова