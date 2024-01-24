«Пытаются выиграть время»: Франция отказалась назначить срочное заседание СБ ООН по Ил-76

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Франция отклонила просьбу России о назначении срочного заседания Совбеза ООН из-за поражения ВСУ российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом проинформировал зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями Председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена, — заявил Полянский.
По его словам, таким решением Франция пытается выиграть время и дать возможность украинским властям придумать, как объяснить произошедшее. Таким образом, Полянский уточнил, что заседание проведут толтко 25 января в 17.00 по Нью-Йорку, то есть в 01.00 26 января по московскому времени.
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Элина Позднякова