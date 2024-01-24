В США заявили об отсутствии денег для Украины

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У США больше нет денег для Украины. Такое заявление сделал министр обороны Ллойд Остин в рамках ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Киева. Его слова передает Associated Press.
«У США у кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад», – заявил Остин.
Он также призвал сделать все, чтобы предоставить Украине максимальное число наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков для борьбы с российскими ракетами.
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Элина Позднякова