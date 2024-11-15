Лавров высказался о позиции Трампа по Украине

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп будет урегулировать конфликт на Украине, однако Россия будет ждать предложений. Об этом он рассказал во время подхода для прессы. По его словам, любой политик, призывающий к миру, а не к войне, заслуживает внимания.
«Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания», — пояснил он.Лавров подчеркнул, что российская сторона не знает, что может предложить Трамп, но позиция Москвы уже была четко сформулирована — президентом России Владимиром Путиным на его выступлении в МИДе 14 июня 2024 года.
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