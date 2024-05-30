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Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским регионам

Лавров об ударах ВСУ по России: США стали соучастниками преступлений Киева
30 мая 2024, 04:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах ВСУ по российским городам, заявил, что США стали соучастниками преступлений Киева.
В американской стратегии национальной безопасности РФ названа непосредственной угрозой, отметил глава МИД.

«США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести нашей стране «стратегическое поражение». В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.


Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#удар
В США допустили возможность разрешить ВСУ наносить удары по России
Politico: в США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ
30 мая 2024, 03:09

Фото: istock / Diy13

Администрация президента Соединённых Штатов рассматривает возможность разрешения Киеву наносить удары американским оружием вглубь территории Российской Федерации. Об этом сообщает Politico.
Окончательного решение по этому вопросу пока не приняли, оно находится «на рассмотрении». Джо Байден и его команда, как отмечают в публикации, обеспокоены способностью ВСУ отражать атаки Вооруженных сил России, особенно в Харьковской области.

Согласно внутреннему украинскому документу, имеющемся в распоряжении издания, действующие со стороны США ограничения «существенно сокращают эффективность поддержки партнеров».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#сша
#администрация
#ограничения
#байден
#джо байден
#украина
#удар
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США бойкотируют мероприятие ООН в память о Раиси
Reuters: США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о Раиси
30 мая 2024, 02:58

Фото: istock / bennymarty

Соединённые штаты бойкотируют церемонию Организации объединенных наций в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Об этом информирует издание Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника.
«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве», — заявил он.
Как считает собеседник информагенства, ООН должна поддерживать иранский народ, а «не чтить память его угнетателя».

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии. Ранее были обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом иранского главы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аварии
#память
#оон
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Зарезали и подорвали гранатами: Разведчиков судят за похищение и убийство девушки
«Ъ»: суд рассмотрит дело разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой
30 мая 2024, 02:37

Фото: istock / Pawel Kajak

Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Об этом информирует «Ъ».
Согласно материалам дела, что 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан, который проживал в Псковской области с супругой и двумя дочерьми. В январе 2022 года подписал контракт с Минобороны РФ и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Он также писал патриотические стихи, которые обрели популярность в сети. Дорожкина призвали в 2023 году в звании рядового и должности старшего разведчика.

По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащим распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.

Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Компании он сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему бойфренду, усадил девушку в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Вместе с ними поехал Дорожкину, его старший лейтенант попросил заклеить женщине глаза.

Преступники доставили ее в пункт временной дислокации части и, чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, представили ее как украинскую разведчицу, якобы служившая в ВСУ с 2018 по 2021 год и имеющая на теле татуировки украинской символики.

После этого Жамидулов нанес Давроновой около 20 ранений ножом, убив ее. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки было вывезено за пределы части и подорвано тремя гранатами Ф-1.

Дело планируют рассмотреть летом. Адвокат Жамидулова отказалась давать комментарии журналистам по обстоятельствам происшествия без согласования ответов с подзащитным.

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#всу
#убийство
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Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации даже при пожизненном сроке
ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке
30 мая 2024, 02:27

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке. Об этом заявил член ОНК Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости.
Мальцев заявил, что трудовая деятельность обязательна в любом исправительном учреждении в РФ. В каждом учреждении свое производство, которое зависит, в том числе, от региона расположения. Самые популярные — металлообработка, швейные цеха, производства мебели.


«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — сказал собеседник издания.
Правозащитник пояснил, что заработная плата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек.

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«Ты упал на голову?»: Байден хамски ответил журналисту
Джо Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис
30 мая 2024, 02:03

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов снова нахамил журналисту — в этот раз, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы страны вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания на второй срок. Об этом сообщает агентство C-SPAN.
В среду журналисты сопровождали Байдена в аэропорту города Филадельфия, где один из представителей издания спросила у главы Белого дома, будет ли он передавать полномочия президента Харрис в случае своего переизбрания, или же планирует отработать еще 4 года на этом посту.

«С тобой все в порядке? Ты упал на голову, или что?» - отреагировал американский лидер.
Байден регулярно опускается до оскорблений в адрес мировых лидеров и сотрудников СМИ. До этого сообщалось о жалобах работников Белого дома на грубости со стороны главы государства, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент Штатов в очередной раз позволил себе недипломатично высказаться о президенте России Владимире Путине, назвав того «жестоким тираном».

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#журналисты
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#дома
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#байден
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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
«Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
30 мая 2024, 01:50

Фото: istock / bpawesome

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом информирует агентство Рёнхап.
«Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — сказано в сообщении.
Вместе с этим, телеканал NHK, ссылаясь на береговую охрану Японии, сообщил, что объект, "который мог быть баллистической ракетой, уже упал".

В понедельник Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить военный разведывательный спутник.

Ранее стало известно, что КНДР отправила через границу в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#япония
#ракета
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Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта
Присяжные на суде по делу Трампа в Нью-Йорке разошлись без вынесения вердикта
30 мая 2024, 01:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Присяжные на суде по делу бывшего американского президента Дональда Трампа в Нью-Йорке разошлись в среду без вынесения вердикта, они вновь займутся определением виновности экс-главы США в четверг. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Присяжные разошлись на сегодня в 16.06 (23.05 мск) после нескольких часов обсуждений», — сказано в публикации.
Определение виновности Трампа продолжится в четверг с 9.30 утра (16.30 по московскому времени).

29 мая суд над кандидатом в президенты США в Нью-Йорке перешел в стадию разбирательства дела присяжными, которым необходимо будет принять решение, виновен ли экс-глава Штатов в фальсификации деловых документов.

Ранее в Совфеде ответили на угрозы Трампа бомбить Москву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#сша
#дональд трамп
#присяжные
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Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией
Саркози выразил серьезные сомнения из-за отправки французских войск на Украину
30 мая 2024, 01:11

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Российской Федерации. В интервью газете Le Figaro политик также предостерег от эскалации конфликта на Украине.
«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», — отметил Саркози.
Бывший французский лидер также заявил о немедленной необходимости поиска путей для мирного урегулирования конфликта. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».

Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте, подытожил Саркози.

Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#интервью
#лидер
#мир
#франция
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«СДЭК — не один»: Хакеры взломали IT-компанию, занимающуюся обслуживанием серверов 1C
Хакеры взломали IT-компанию «Смарт офис», которая обслуживает 1С
30 мая 2024, 00:20

Фото: istock / Sashkinw

IT-компания «Смарт офис», специализирующая на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах опубликовано на официальном сайте организации.
Компания сообщила следственным органам, что взлом произошел, вероятнее всего, 24–25 мая, что совпадает с началом проблем у клиентов в доступе к 1C. Предположительно, атаке причастна та же группировка, которая атаковала СДЭК, о чём свидетельствует дата взлома и тот же шифратор.

По состоянию на вечер 29 мая, удалось расшифровать только часть информации, о полном восстановление пока и речи не идёт. Злоумышленники смогли зашифровать все данные компании, в связи с чем, клиенты уведомлены о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

«В результате указанного компьютерного инцидента ресурсы фирмы 1С и пользователи, работающие в облаках самой фирмы 1С, не пострадали», — заявили РБК в компании.
Ранее сообщалось, что в России хотят ввести сбор за использование иностранного софта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#it
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