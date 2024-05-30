Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским регионам

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах ВСУ по российским городам, заявил, что США стали соучастниками преступлений Киева.
В американской стратегии национальной безопасности РФ названа непосредственной угрозой, отметил глава МИД.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»
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«США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести нашей стране «стратегическое поражение». В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»
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Алина Юрчак