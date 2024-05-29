США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ

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В российском оружии было обнаружено неприемлемо большое количество американских компонентов, заявил заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх. Его словам приводит издание Business Insider.
По его данным, Сингх принял участие в мероприятии, которое было организовано вашингтонским аналитическим центром Брукингского института. Там он потребовал у руководителей оборонных предприятий США проявлять больше бдительности при отправке своей продукции. В частности, он призвал иметь сведения не только о своих клиентах, но и о конечных пользователях.
Издание напомнило, что многие эксперты считают экономиста Сингха «архитектором экономических санкций администрации Байдена против России».
Этим своим заявлением он дал понять, с какими трудностями сталкиваются США в своей санкционной политике против России.
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Издание напомнило, что многие эксперты считают экономиста Сингха «архитектором экономических санкций администрации Байдена против России».
Этим своим заявлением он дал понять, с какими трудностями сталкиваются США в своей санкционной политике против России.
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Анастасия Чинкова