Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признался, что Соединённые Штаты причастны к выработке «формулы мира», которую пытается продвигать Украина.
Журналист в ходе онлайн-брифинга спросил Кирби, вносит ли Белый дом какой-либо вклад в «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он ответил, что конечно же вносит.
Ранее сообщалось, что Зеленскому пришлось значительно сократить свою «формулу мира» перед саммитом по Украине, который пройдёт в Швейцарии. Из всего списка он оставил лишь три пункта, которые и будут затронуты на конференции. Подробнее об этом читайте на сайте «Радио 1».
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Анастасия Чинкова