Лавров назвал генсека НАТО смешным и жалким за его позицию по Гренландии и США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте смешным и жалким человеком за его позицию по Гренландии и США. Об этом дипломат заявил в интервью для «Первого канала».
«Кстати, про Гренландию. Позорное явление. Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом в Белом доме выразил надежду, что США не будут "впутывать" НАТО в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек», — сказал Лавров.
Дипломат отметил, что несмотря на свою позицию по Гренландии, Рютте не раз говорил об Украине, которая не входит в состав НАТО. Рютте требовал не нарушать целостность Украины, при этом решил не привлекать альянс к вопросу отношений Гренландии и США.
Ранее Лавров сравнил попытки Запада по сдерживанию России и нанесении ей стратегического поражения с планами Наполеона и Гитлера. Последние для этого завоевали всю Европу, а сейчас на эти цели был мобилизован весь Европейский союз.
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