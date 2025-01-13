МИД РФ назвал политическим заказом фальшивое письмо Лаврова

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Фальшивое письмо, якобы направленное главой МИД России Сергеем Лавровым его азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, является политическим заказом и попыткой спекулировать на теме крушения пассажирского лайнера авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в интернете распространяется письмо якобы от имени российского министра иностранных дел Сергея Лаврова главе МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Оно написано на английском языке и содержит в себе заявление о том, что Россия якобы не может гарантировать безопасное использование своего воздушного пространства.
Данное «письмо» является грубой фальшивкой. Это пример примитивного фейка, который рассчитан исключительно на эмоциональную реакцию. Авторы даже не позаботились о том, чтобы письмо выглядело официально, – оно отправлено с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почти, подчеркнули в МИД РФ.
Также в ведомстве назвали очевидным тот факт, что эта дезинформация является политическим заказом, цель которого – спекуляция на теме крушения пассажирского самолёта в Актау 25 декабря.
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Данное «письмо» является грубой фальшивкой. Это пример примитивного фейка, который рассчитан исключительно на эмоциональную реакцию. Авторы даже не позаботились о том, чтобы письмо выглядело официально, – оно отправлено с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почти, подчеркнули в МИД РФ.
Также в ведомстве назвали очевидным тот факт, что эта дезинформация является политическим заказом, цель которого – спекуляция на теме крушения пассажирского самолёта в Актау 25 декабря.
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Анастасия Чинкова