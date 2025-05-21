Лавров «заинтересовался» адресами симпатичных армянских студенток

Сергей Лавров (фото: Telegram @MID_Russia)
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про адреса симпатичных студенток из Армении. Видео выступления министра в российско-армянском университете представило ТАСС.
Перед началом сессии вопросов и ответов модератор встречи попросила студентов представляться, указывая имя, фамилии, место работы или учёбы. Лавров добавил, что семейное положение можно не раскрывать, дабы не терять время и сразу переходить к вопросам.
Однако ректор вуза Эдвард Сандоян подхватил слова политика и заявил: «Нет, ну если девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать». В ответ на это Лавров пошутил: «Если симпатичные – нужен просто адрес, зачем семейное положение?».
Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Армению для участия в переговорах со своим коллегой Араратом Мирзояном. Это первый с июня 2022 года визит российского политика в Ереван.
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Однако ректор вуза Эдвард Сандоян подхватил слова политика и заявил: «Нет, ну если девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать». В ответ на это Лавров пошутил: «Если симпатичные – нужен просто адрес, зачем семейное положение?».
Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Армению для участия в переговорах со своим коллегой Араратом Мирзояном. Это первый с июня 2022 года визит российского политика в Ереван.
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Анастасия Чинкова