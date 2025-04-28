Лавров прокомментировал просьбу Трампа остановить удары по Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин сразу поддержал идею США о 30-дневном прекращении огня, но с условием, что прошлые ошибки не повторятся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS.
Россия всегда наносила удары только по военным объектам Украины, добавил Лавров.
Лавров отметил, что Путин стремится к прекращению огня, но требует гарантий, что оно не будет использовано для усиления украинских вооруженных сил. Россия настаивает на прекращении поставок оружия Украине. Подобные соглашения уже нарушались Киевом, и это осложняет доверие со стороны РФ к новым договоренностям.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.
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«Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа (...) при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США) Джо Байдена и европейских стран», — указал глава МИД РФ.
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Лавров отметил, что Путин стремится к прекращению огня, но требует гарантий, что оно не будет использовано для усиления украинских вооруженных сил. Россия настаивает на прекращении поставок оружия Украине. Подобные соглашения уже нарушались Киевом, и это осложняет доверие со стороны РФ к новым договоренностям.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.
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Мария Моисеева