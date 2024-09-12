Лавров: Запад давно дал разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по РФ

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Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев — это инсценировка.
«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — пояснил Лавров.Ранее телеканал ABC сообщал, что Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами, а также план использования такого оружия. Однако отмечалось, что решение о снятии ограничения на использование дальнобойного вооружения от США пока не было принято.
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