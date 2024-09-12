Лавров: Запад давно дал разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по РФ

Правительство США не волнуют жизни людей на Украине, им наплевать на них, обратился к украинскому народу бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой. По его словам, все, что волнует «американскую империю» в других странах — это обогащение «плутократов».