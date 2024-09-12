Цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы. По его словам, планы Вашингтона оказывают разрушительное влияние на глобальную безопасность, но в итоге не приведут к желаемым для США результатам.
Ранее почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что России необходимо наносить удары по странам Запада в случае атак Украины по российской территории. Эксперт также подчеркнул, что в случае применения Вооруженными силами Украины дальнобойных западных ракет, следует нанести удары по объектам НАТО, которые поддерживают Киев.
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«Попытки подорвать нашу страну обречены на провал», — подчеркнул посол.
Ранее почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что России необходимо наносить удары по странам Запада в случае атак Украины по российской территории. Эксперт также подчеркнул, что в случае применения Вооруженными силами Украины дальнобойных западных ракет, следует нанести удары по объектам НАТО, которые поддерживают Киев.
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Елена Перлова