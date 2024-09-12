Зеленский передал США список возможных целей в РФ для дальнобойных ракет

Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами, а также план использования такого оружия. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника лидера киевского режима. Однако отмечается, что решение о снятии ограничения на использование дальнобойного вооружения от США пока не было принято.
«Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России и дал ему список возможных целей», — указано в материале.Напомним, что 11 сентября Блинкен заявил о рассмотрении США и Великобританией просьбы Украины снять ограничения на использование дальнобойных ракет. Окончательное решение ожидается после встречи Байдена с британским премьером Киром Стармером 13 сентября.
Читайте также:
США готовят новый план против России – подробности переговоров
Цель США провалена: посол Антонов заявил о неосуществимости плана против России
США требуют от Зеленского план ударов по РФ перед разрешением на использование ракет
Данил Пономарев