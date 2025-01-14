Лавров: Записи с черных ящиков самолета AZAL не подтверждают выводы СМИ

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Заявления, опубликованные в СМИ о крушении пассажирского самолета компании AZAL вблизи города Актау, не подтверждает расшифровка «черных ящиков». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
«В расследовании состоялась специальная встреча в Бразилии, мы открыли "черные ящики", их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования», — заявил Лавров.
Он отметил, что пока не стоит нагнетать ситуацию и верить сведениям, которые не подтверждаются информацией из «черных ящиков».
Лавров подчеркнул, что отношения с Азербайджаном позволяют оперативно решать все возникающие вопросы. Так, азербайджанская сторона сразу поддержала участие России в расследовании крушения самолета в Актау.
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