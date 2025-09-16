Лавров заявил, что интерес к «Интервидению» во всем мире будет расти
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о растущем интересе к международному музыкальному конкурсу «Интервидение».
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что артисты из недружественных стран могут участвовать в этом мероприятии. По его словам, организаторы пригласили всех желающих.
«Мы приглашали всех. В конкурсе нет никакой дискредитации, никаких попыток «нового прочтения Тайного вече», как это было на Олимпийских играх. И участникам это нравится», — отметил глава министерства.
Впервые международный музыкальный конкурс «Интервидение – Золотой ключ» состоялся в Чехословакии в 1965 году. В 1977 году конкурс, проходивший ежегодно в польском городе Сопот, получил название «Интервидение». В 2008 году в Сочи провели конкурс «Пять звезд. Интервидение». И вот новый перезапуск.