Лавров заявил, что интерес к «Интервидению» во всем мире будет расти

16 сентября 2025, 13:46

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о растущем интересе к международному музыкальному конкурсу «Интервидение».





В беседе с NEWS.ru он пояснил, что артисты из недружественных стран могут участвовать в этом мероприятии. По его словам, организаторы пригласили всех желающих.





«Мы приглашали всех. В конкурсе нет никакой дискредитации, никаких попыток «нового прочтения Тайного вече», как это было на Олимпийских играх. И участникам это нравится», — отметил глава министерства.