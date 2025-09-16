Лавров заявил об отходе России от термина «недружественные страны»

16 сентября 2025, 13:05

Лавров: Россия постепенно отходит от термина «недружественные страны»

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны» и исходит из того, что есть недружественные правительства, а не государства. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению».





Журналисты обратили внимание на участие представителей США и Европы в конкурсе и попросили министра разъяснить, какие условия должны будут выполнить артисты из «недружественных стран», чтобы получить возможность принять участие в «Интервидении».





«Мы постепенно отходим от термина «недружественные страны», хотя в законодательстве он остается, но, как президент России Владимир Путин, выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул — для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к РФ», — цитирует министра NEWS.ru.