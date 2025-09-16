Политолог объяснил, зачем Туск пугает поляков ростом пророссийских настроений

16 сентября 2025, 13:22

Политолог Буневич: Туск подменяет понятия, говоря о росте пророссийских в стране

Фото: iStock/ffikretow

Премьер-министр Польши Дональд Туск подменяет понятия, когда говорит о росте пророссийских позиций в стране. Так считает политолог Дмитрий Буневич.





Ранее Туск заявил, что в стране растут пророссийские настроения.



Эксперт же подчеркнул, что в Польше на сегодняшний день стремительно растут антиукраинские настроения.





«Поляков очень раздражает поведение украинских беженцев и то, что их собственное правительство выделяет огромное количество средств для их содержания. Однако Туск предпочитает говорить не о росте антиукраинских взглядов, а о так называемых пророссийских позициях, что не соответствует реальности», — пояснил Буневич в разговоре с «Газетой.Ru».

«Подобные мероприятия — это, прежде всего, попытка "возбудить" собственное общество. Через демонстрацию внешней угрозы власти этих стран стремятся отвлечь внимание граждан от насущных проблем: экономических трудностей, социальной нестабильности, внутренних противоречий», — отметил эксперт.

