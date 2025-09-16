Политолог объяснил, зачем Туск пугает поляков ростом пророссийских настроений
Политолог Буневич: Туск подменяет понятия, говоря о росте пророссийских в стране
Премьер-министр Польши Дональд Туск подменяет понятия, когда говорит о росте пророссийских позиций в стране. Так считает политолог Дмитрий Буневич.
Ранее Туск заявил, что в стране растут пророссийские настроения.
Эксперт же подчеркнул, что в Польше на сегодняшний день стремительно растут антиукраинские настроения.
«Поляков очень раздражает поведение украинских беженцев и то, что их собственное правительство выделяет огромное количество средств для их содержания. Однако Туск предпочитает говорить не о росте антиукраинских взглядов, а о так называемых пророссийских позициях, что не соответствует реальности», — пояснил Буневич в разговоре с «Газетой.Ru».
Он отметил, что далеко не все поляки, недовольные украинцами, являются поклонниками России.
Тем временем власти Польши и Румынии провели военные учения после того, как воздушные пространства этих стран были нарушены беспилотниками.
В этой связи руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов заявил Общественной Службе Новостей, что эти действия больше похожи на внутренний политический спектакль или театр абсурда, а не на военную меру.
«Подобные мероприятия — это, прежде всего, попытка "возбудить" собственное общество. Через демонстрацию внешней угрозы власти этих стран стремятся отвлечь внимание граждан от насущных проблем: экономических трудностей, социальной нестабильности, внутренних противоречий», — отметил эксперт.Ни Польша, ни Румыния не представляют для России никакого интереса, заключил Михайлов.