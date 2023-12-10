Во Франции назвали ошибкой игнорирование интересов России

Россия стала сильнее в ходе развязанного США конфликта на Украине, точно также как после победы над армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в онлайн-формате на форуме в Дохе.