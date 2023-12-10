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Запад совершил ошибку, игнорируя интересы России в контексте Украины. Об этом в интервью газете Journal du Dimanche сообщил французский политик Пьер Лелуш, занимавший пост госсекретаря при президенте Николя Саркози.
Он отметил, что игнорирование заключалось в том, что не рассматривались интересы России в том, чтобы Украина не вступала в НАТО. Эту ошибку десятилетиями осуждали большинство стратегов в США.
Также Лелуш подчеркнул, что мнение о том, что интеграция Украины в НАТО укрепит региональную и глобальную безопасность, хорошо звучит для общественности, но нереализуемо на деле.
Также политик признал, что антироссийские санкции не удались, поскольку Россия начала продавать больше нефти и по более высокой цене, чем до конфликта на Украине. А Евросоюз является одним из крупнейших поставщиком российского сырья, поэтому теперь за него приходится переплачивать.
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Также Лелуш подчеркнул, что мнение о том, что интеграция Украины в НАТО укрепит региональную и глобальную безопасность, хорошо звучит для общественности, но нереализуемо на деле.
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Анастасия Чинкова