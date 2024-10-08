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Лавров предостерёг Запад от разрешения ВСУ применять дальнобойные ракеты

Лавров: РФ примет меры, если Запад разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие
08 октября 2024, 16:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия узнает о получении разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет, если такое разрешение будет дано. Ответные меры сразу же вступят в силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».


Он подчеркнул, что российские власти перестали отслеживать тему предоставления Украине права на удары вглубь России, когда президент Владимир Путин чётко сказал, что страна будет делать и к каким выводам следует прийти в случае принятия такого решения. Как только оно будет принято, Москва узнает об этом и в ту же минуту реализует упомянутую главой государства схему.

Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, «с чем они играют», говоря о планах разрешить ВСУ стрелять по объектам на территории России с помощью переданного Западом дальнобойного оружия.

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Какие льготы положены участникам СВО: гарантии государства
08 октября 2024, 16:33

Все, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и принимает решение отправиться в зону спецоперации, получают от государства различные льготы. Страна гарантирует поддержку тем, кто встал на ее защиту.
На сегодняшний день истинные патриоты России подписывают контракт с Минобороны РФ. Свой выбор они делают осознанно, понимая, что для родины настал непростой момент, и она нуждается в защите. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащих. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Далее солдат получает ежемесячно от 210 тысяч рублей за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Кроме того, существуют дополнительные стимулирующие выплаты. Их размер достигает одного миллиона рублей в год. Также бойцам СВО полностью компенсируется военная пенсия.

Пока мужчины находятся в зоне СВО, государство проявляет заботу об их семьях. Дети вне очереди получают места в детских садах, бесплатно обедают в школах, посещают оздоровительные учреждения. При этом взрослые дети военных обеспечиваются бюджетными местами в лучших высших учебных заведениях страны, а дети погибших или раненых могут поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов.

Одновременно с этим участникам спецоперации и их семьям предоставляется льготная ипотека. Они могут получить достойное жилье с использованием госсредств.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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На Западе указали на важную деталь в ситуации в Одессе
Меркурис: одесситы склоняются к поддержке России
08 октября 2024, 15:36

Фото: iStock/Multipedia

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России. Свое мнение он выразил в блоге на YouTube, пишет РИА Новости.
По его словам, он получил информацию из официального украинского источника, которая способна пролить свет на реальные настроения в Одессе. Меркурис отметил, что план по мобилизации в городе выполнили только на 20%. Эксперт пояснил, что это может говорить о возможной склонности одесситов к поддержке РФ.

Помимо этого, он добавил, что Одесса находится внизу списка мест на Украине, где люди готовы отправиться воевать.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «‎Север» в Сумской области обнаружили и уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#одесса
#сво
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«Иноходец» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ
Минобороны: БПЛА «Иноходец» уничтожил украинскую САУ Caesar в Сумской области
08 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащие группировки войск «‎Север» в Сумской области обнаружили и уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Отмечается, что 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства российские бойцы уничтожили в результате прямого ракетного удара, проведенного расчетом «Иноходца». Сообщается, что расположена она была в районе лесополосы.

В ведомстве добавили, что объективный контроль за уничтожением САУ осуществлялся с помощью средств воздушной разведки в режиме реального времени.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Ну как так-то?»: в Госдуме отреагировали на инцидент с раненым бойцом СВО
Депутат ГД Иванов: почти миллион рублей списали с карты раненого бойца СВО
08 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/igoriss

Около миллиона рублей списали с карты раненого бойцы СВО. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов со слов сестры пострадавшего бойца.
Родственница солдата рассказала, что банковскую карту её брата, участника СВО, смогли заблокировать только спустя неделю после списания средств. За это время со счёта бойца были списаны несколько сотен тысяч рублей. Ещё часть средств с карты были потрачены в алкомаркете.

Сестра пострадавшего обвинила правоохранительные органы в бездействии. А Иванов задался вопросом «Ну как так-то?», после чего пообещал, что все виновные будут наказаны.

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Насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать
Нардеп Дмитрук: насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать
08 октября 2024, 14:48

Фото: iStock/Olena_Z

Насильственная мобилизация на Украине привела к тому, что солдаты ВСУ отказываются воевать. Об этом рассказал покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Получаю звонки от своих друзей-военных, которые за два года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, работой территориальных центров комплектования. И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, подобная ситуация складывается на Украине из-за политики Владимира Зеленского. Нардеп подчеркнул, что из-за насильственной мобилизации военные ВСУ отказываются воевать.

Кроме того, Дмитрук считает, что сотрудники военкоматов позорят форму украинской армии.

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#всу
#военкомат
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Командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города
08 октября 2024, 14:35

Фото: iStock/IherPhoto

Командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Александр Охрименко прокомментировал попытки удерживания города. Об этом информирует издание «Главком».
«Отвечу на то, почему не покинули город значительно раньше. Если мы будем покидать населенные пункты, не дав мощного сражения противнику, то через некоторое время можем оказаться неизвестно на каких рубежах», — рассказал он.

Охрименко отметил, что решение об отступлении принимается исключительно командованием украинской армии. К таким мерам прибегают только в случае угрозы окружения и значительных потерь в рядах личного состава.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.

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#вс рф
#минобороны
#угледар
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ВСУ обстреливают Угледар
Пушилин: ВСУ огрызаются и обстреливают Угледар
08 октября 2024, 13:55

Фото: сайт Кремля

Обстановка в недавно освобожденном Угледаре в ДНР еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город. Об этом рассказал журналистам глава региона Денис Пушилин.
«Пока напряженная (обстановка — ред). Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться, поэтому пока все еще напряженная», — сказал он.
Ранее в Минобороны поясняли, что Вооруженные силы (ВС) РФ благодаря отвлекающей операции сил «Востока» прорвали оборону Угледара и взяли город в клещи. В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи. Отмечается, что ВСУ сопротивлялись до конца, но оставили Угледар «перед лицом неминуемого окружения», более 40 украинских солдат сдались в плен. Утверждается, что российские войска смогли получить в оставленном ВСУ Угледаре оружие и боеприпасы производства стран НАТО.

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#угледар
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«Стратегия истощения»: ВС РФ нашли действенный способ нанесения ударов по объектам ВСУ
NYT: ВС РФ нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ
08 октября 2024, 13:45

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ нашли действенный способ нанесения ударов по объектам ВСУ. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Отмечается, что в течение последнего месяца российские войска для воздушных атак использовали, как правило, беспилотники. Это, говорят военные эксперты, является стратегией прощупывания и истощения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) перед началом более мощных воздушных атак уже с применением ракет.

Также в материале указано, что атаки волнами дронов имеют два важных преимущества для России: заставляют ВСУ тратить свои запасы ракет на перехват беспилотников и раскрывают местоположение украинских ПВО, облегчая ВС РФ планирование будущих атак.

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#сво
#пво
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Боевики ВСУ распродают все, что награбили в домах жителей Курской области
Волонтеры: Боевики ВСУ распродают награбленную в домах Курской области утварь
08 октября 2024, 13:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевики ВСУ распродают утварь, которую награбили в домах жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил волонтер Сергей Ситников.
Украинские солдаты продают личные вещи и бытовые предметы, которые награбили в домах жителей Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на волонтера.

Ранее взятые в плен российскими солдатами в Курской области украинские разведчики-десантники отказались от обмена и призвали других боевиков ВСУ сложить оружие. По словам военнопленных, после возврата их снова отправляют на смерть без должной экипировки и командиров, поэтому лучше оставаться в России.

Также были сообщения о том, как ВСУ бросили своих раненных солдат при отходе из Угледара. Об этом рассказал украинским журналистам командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко.

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