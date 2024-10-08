Лавров предостерёг Запад от разрешения ВСУ применять дальнобойные ракеты

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Россия узнает о получении разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет, если такое разрешение будет дано. Ответные меры сразу же вступят в силу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
Он подчеркнул, что российские власти перестали отслеживать тему предоставления Украине права на удары вглубь России, когда президент Владимир Путин чётко сказал, что страна будет делать и к каким выводам следует прийти в случае принятия такого решения. Как только оно будет принято, Москва узнает об этом и в ту же минуту реализует упомянутую главой государства схему.
Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, «с чем они играют», говоря о планах разрешить ВСУ стрелять по объектам на территории России с помощью переданного Западом дальнобойного оружия.
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Анастасия Чинкова