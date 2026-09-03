Лавров заявил, что РФ не будет «бегать» за Европой и «умолять» ее об отмене санкций

03 сентября 2026, 05:56

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не намерена просить европейские страны об отмене санкций. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 2026 года во Владивостоке.





По словам главы МИД, в Европе ошибочно полагают, что прежнее сотрудничество было настолько важным для Москвы, что она будет «бегать и умолять» Европу о «прощении» ради возвращения к старым отношениям. Лавров подчеркнул, что подобное поведение абсолютно чуждо российскому народу, и РФ не станет унижаться ради чьего-то расположения.





«У нас есть, если хотите, собственная гордость. И в самом хорошем смысле слова», — добавил он.