В Миннеаполисе при стрельбе пострадали несколько человек, включая двух полицейских
В американском городе Миннеаполисе произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, включая двух полицейских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местных властей.
По информации полицейского департамента Миннеаполиса, правоохранители уже работают на месте происшествия. Полиция призывает жителей держаться подальше от района, где произошёл инцидент. Точное число раненых и пострадавших пока не уточняется, также нет точных сведений о подозреваемых.
Ранее «Радио 1» передавало, что пять девочек-подростков в Дагестане стали фигурантками уголовного дела, возбуждённого после избиения их ровесницы на школьном футбольном поле. Предварительно, группа несовершеннолетних нанесла школьнице не только множественные удары руками, но также запинала пострадавшую ногами. Всех виновных участниц конфликта задержали.
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