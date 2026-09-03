В Миннеаполисе при стрельбе пострадали несколько человек, включая двух полицейских

03 сентября 2026, 02:45

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

В американском городе Миннеаполисе произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, включая двух полицейских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местных властей.