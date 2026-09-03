Россия нашла партнёров для всех автозаводов, покинутых иностранными производителями
Россия нашла новых технологических партнёров для всех 13 автомобильных заводов, которые покинули иностранные производители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
Он уточнил, что партнёры для покинутых площадок определены, при этом контроль сохраняется за российскими бенефициарами. Все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых отечественных предприятиях, останутся в стране.
Напомним, что Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Ранее «Радио 1» передавало, что на его полях замгендиректора News Media Holding Денис Арапов представил решения рабочей группы Госдумы по продвижению Дальнего Востока и Арктики. Компания создаст арктический медиа-хаб с аналитикой, «фабрикой смыслов» и блоком синхронизации медиа с инфраструктурными проектами.
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