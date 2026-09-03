В Германии около выведенной из строя электроподстанции нашли пусковые установки

03 сентября 2026, 05:36

DPA: В ФРГ около выведенной из строя электроподстанции нашли шесть пусковых установок

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На этой неделе на западе Германии, в городе Бергхайм, рядом с повреждённой электроподстанцией полиция обнаружила шесть пусковых установок. Об этом сообщает агентство DPA.