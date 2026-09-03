В Германии около выведенной из строя электроподстанции нашли пусковые установки
На этой неделе на западе Германии, в городе Бергхайм, рядом с повреждённой электроподстанцией полиция обнаружила шесть пусковых установок. Об этом сообщает агентство DPA.
Ранее на объекте произошёл неприятный инцидент — немецкие СМИ писали о перебоях в работе подстанции. После осмотра места следователи нашли установки на кукурузном поле. Главный прокурор Ульрих Бремер назвал их «очень весомым доказательством умышленного преступления».
В настоящее время устройства исследуют на наличие следов ДНК. По предварительным оценкам, злоумышленники могли незаметно оставить устройства на поле уже довольно давно. Личности возможных подозреваемых пока не раскрываются.
Следователи также проверяют возможную связь этого инцидента с атакой на энергетическую инфраструктуру в Бранденбурге, где ранее правоохранители нашли схожие улики и начали расследование по факту возможной диверсии.
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