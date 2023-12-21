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Лавров заявил, что России есть чем ответить на конфискацию активов Германией

21 декабря 2023, 14:28
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на намерение Германии конфисковать российские активы.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии приняли решение изъять российские активы на сумму более 720 миллионов евро. С таким требованием генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне.

Как отметили в немецком издании Der Spiegel, речь идёт о Национальном расчетном депозитарии (НРД), который находится в санкционном списке. Сообщается, что ​арестованные средства пытались вывести со счёта.


Сергей Лавров заявил, что России есть, что конфисковать у Германии в ответ.

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#деньги
#россия
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Инициативная группа: С Владимиром Путиным Россия идёт к стабильности
21 декабря 2023, 15:07

Фото: Сайт Кремля

После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
Главный редактор телеканала «Радуга» Анна Суница в эфире «Радио 1» рассказала, что в инициативной группе собрались те, кто желает России лучшего будущего. В числе участников были известные деятели искусства, культуры, представители разных сфер общества.
«Мне кажется, что весь мир понимает, что Владимир Путин – это Россия, а Россия – это наш Владимир Путин. Мы помним “романтику” лихих 90-х. И я помню, когда было страшно, когда были провалы в нашей оборонной способности, и вижу, какая стала Россия сейчас. Те, кто с нами остались – это истинные патриоты, это люди, которые понимают этот вектор развития. Потому что Россия уже не та, которой она была 20-30 лет назад. Это великая Россия, которая идёт к кульминации своего развития – к стабильности», — заметила Анна Суница.
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У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан
Орбан: у Еврокомиссии нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье
21 декабря 2023, 14:13

Фото: сайт Кремля

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, так как она только что признала, что юридическая система страны в порядке. Об этом Орбан сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.
По словам Орбана, Будапешт получил документы, которые в полной мере свидетельствуют о том, что «в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран Европейском союзе».

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Речь идёт о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса.

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#евросоюз
#венгрия
#виктор орбан
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ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи
ЕК перевела Украине последний декабрьский транш помощи в размере €1,5 млрд
21 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/Berezko

Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
Отмечается, что платеж произвели из-за отсутствия договоренности в Европейском союзе по поводу будущего финансирования Киева.

Ранее сообщалось, что украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий. Как стало известно, следующий транш ожидается в первом квартале следующего года.

Также Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак.

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#евро
#украина
#платёж
#активы
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Глава Генштаба РФ Герасимов: действия НАТО в Европе усиливают риск конфронтации
21 декабря 2023, 12:54

Фото: istockphoto/Bjoern Wylezich

Действия НАТО негативно влияют на политическую ситуацию в Европе. Об этом заявил начальник Генерального штаба РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Выступая на брифинге перед журналистами, он подчеркнул, что агрессивная политика Североатлантического альянса провоцирует возникновение излишней напряжённости и многократно увеличивает риск возникновения конфронтации. Бесконечное накачивание Украины оружием также противоречит лицемерным утверждениям западных политиков об их стремлении к миру, добавил генерал.

Глава российского Генштаба также отметил, что в целом военно-политическая обстановка в мире претерпевает значительные изменения. Уже для всех очевидно, что формируется новый многополярный мир, а гегемония США и их союзников безвозвратно уходит в прошлое.

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#мир
#нато
#украина
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Посольство РФ прокомментировало приостановку вещания радио Sputnik Армения
Посольство выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения
21 декабря 2023, 12:52

Фото: iStock/alexis84

Посольство РФ в Ереване в своем заявлении выразило сожаление из-за приостановки вещания Радио Sputnik Армения.
Отмечается, что решение о приостановке вещания филиала российского средства массовой информации в Армении принято всего через семь дней после прошедших 14 декабря консультаций между министерствами двух стран. В посольстве добавили, что данный шаг «не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений РФ и Армении».

Напомним, комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц. Причина заключается в трансляции в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном».

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#посольство
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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником Минобороны
21 декабря 2023, 12:34

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществили запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она выведет на околоземную орбиту спутник в интересах министерства обороны РФ.
По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, запуск ракеты был произведен в четверг, 21 декабря, в 11:48 по Москве с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области (космодром Плесецк). Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» осуществили боевые расчёты космических войск ВКС России.

Корабль среднего класса «Союз-2.1б» доставит на околоземную орбиту космический аппарат (спутник) в интересах министерства обороны РФ. Предыдущий запуск с космодрома в Архангельской области был осуществлён в ноябре.

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#вкс
#аппарат
#ракеты
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Bloomberg: Шесть танкеров с нефтью из России не пустили в Индию
21 декабря 2023, 12:18

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Шесть танкеров с российской нефтью застряли к югу от Шри-Ланки на пути в Индию. Суммарно они везут порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol.
По сообщению информационного агентства Bloomberg, судно NS Century, принадлежащее «Совкомфлоту», простаивает на холостом ходу на расстоянии от порта назначения с 16 ноября. За последнюю неделю к нему присоединились ещё два корабля этой же компании. Все они направлялись в порт Вадинар.

По данным агентства, также не достигли пункта назначения еще три корабля — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект». Они направлялись в порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую у побережья острова Сахалин и на Дальнем Востоке.

О причинах задержки судов не сообщается, но не исключено, что частью ответа на этот вопрос могут быть санкции в отношении продавцов, перевозящих российскую нефть выше предельной цены в 60 долларов, установленной странами G7.

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Избирательный штаб Владимира Путина начал работу в московском Гостином Дворе
21 декабря 2023, 11:28

Фото: сайт Кремля

В московском Гостином Дворе начал свою работу избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца. Штаб будет функционировать в круглосуточном режиме.
На посту руководителя штаба, как и во время предыдущих выборов, будет действовать Андрей Ярин, начальник управления президента по внутренней политике, передают «Ведомости». В состав органа войдут и публичные люди, и чиновники, которым придётся формально взять отпуск на время предвыборной работы. В настоящий момент структура штаба практически полностью сформирована.

В этом году у штаба новый пресс-секретарь — журналистка телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Сопредседателями штаба стали главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, спикер парламента ДНР полковник Артём Жога и актёр, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Отдельным направлением работы штаба будет обучение волонтёров правилам сбора подписей в поддержку кандидата. Этим будут заниматься профессиональные юристы.

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«Это стоит того»: Запад предлагает Украине сдать часть своей территории
RS: Украине нужно признать потерю территорий для достижения мира
21 декабря 2023, 11:20

Фото: istock / Liukov

Украине нужно принять утрату территорий с целью урегулирования конфликта. Об этом пишет Responsible Statecraft.

В материале обращают внимание, что так сделала Финляндия во время советско-финской войны.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», – пишут в статье.
Отмечается, что конфликт будет продолжаться, то Украина может потерять еще больше территорий.

В материале сказано, что сегодня украинское правительство остается непоколебимым в своих планах вернуть все утраченные территории, включая Крым. Но военные реалии говорят о то, что у ВСУ нет шансов этого сделать. Из-за этого Киеву лучше остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, подытожили в публикации.

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#украина
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