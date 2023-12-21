Лавров заявил, что России есть чем ответить на конфискацию активов Германией

Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на намерение Германии конфисковать российские активы.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии приняли решение изъять российские активы на сумму более 720 миллионов евро. С таким требованием генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне.
Как отметили в немецком издании Der Spiegel, речь идёт о Национальном расчетном депозитарии (НРД), который находится в санкционном списке. Сообщается, что арестованные средства пытались вывести со счёта.
Сергей Лавров заявил, что России есть, что конфисковать у Германии в ответ.
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Как отметили в немецком издании Der Spiegel, речь идёт о Национальном расчетном депозитарии (НРД), который находится в санкционном списке. Сообщается, что арестованные средства пытались вывести со счёта.
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Евгения Парфентьева