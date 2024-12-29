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Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

Лавров: России придется отказаться от моратория на размещение РСМД
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.


По мнению министра, данный мораторий «практически нежизнеспособен», по этой причине от него придется отказываться. Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день он «остается в силе».

Вашингтон высокомерно проигнорировал предостережения со стороны Москвы и Пекина, заключил дипломат. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что США начали развертывание вооружения упомянутого класса в различных регионах мира, поэтому Россия будет на это отвечать соответствующим образом.

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Захарова отметила, что Баку имеет право ограничить пребывания россиян в Азербайджане
29 декабря 2024, 03:57

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ограничений на пребывание российских граждан в Азербайджане является правом Баку. Об этом сообщили в газете «Ведомости».
«(Вводить такие изменения — это) право Баку», — заявила Захарова.
Решение азербайджанских властей по данному вопросу находится в рамках их полномочий и суверенного права.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана внесут изменения в правила временного пребывания граждан России в республике.

Стоит помнить, что новые правила, которые применяет РФ, и более жестокие требования, связанные со сроками пребывания в стране, рассматриваются в первую очередь в контексте соблюдения прав граждан Азербайджана.

Азербайджанские власти действуют из принципов взаимности, поэтому подобные меры будут также введены и в отношении россиян.

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Западные СМИ ​сообщили, что цели Трампа по Гренландии связаны ​противодействием РФ
WP: ​заявления Трампа о Гренландии могут указывать на его попытки противодействия РФ
29 декабря 2024, 01:09

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Заявления избранный избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут быть связаны с политикой противодействия России и Китаю. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика, передает ТАСС.
Согласно источникам издания, подобные заявления имеют цель демонстрации геополитической стратегии, направленной на ограничение влияния России и Китая. Однако сам Трамп таких аргументов не выдвигал.

«Это не просто пустая болтовня. (...) Трамп знает, за какие рычаги дергать и какие есть защитные механизмы, и у него есть власть, чтобы использовать эти рычаги», — утверждает собеседник The Washington Post.
Ранее Трамп неоднократно делал резонансные заявления, в частности, называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» и поднимал вопрос о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не изменятся.

Кроме того, он подчеркивал стратегическую важность Гренландии для США.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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#сша
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#трамп
#россия
#китай
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Президент Грузии объявила о ночевке в резиденции перед инаугурацией преемника
Зурабишвили останется на ночь в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили
29 декабря 2024, 00:06

Фото: iStock/ Aoraee

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, заявила, что не собирается покидать президентскую резиденцию в Тбилиси. Накануне инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили она остается ночевать в резиденции.
«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — передает цитату из видеообращения Зурабишвили ТАСС.
Церемония вступления в должность нового президента Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря в здании парламента.

Саломе Зурабишвили продолжает оспаривать результаты выборов, прошедших 26 октября, и требует их аннулирования, считая избрание Кавелашвили нелегитимным. Она настаивает на своем праве продолжать исполнять обязанности главы государства до проведения повторного голосования.

Согласно Конституции Грузии, полномочия Зурабишвили автоматически прекращаются после принесения присяги новым президентом.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что в случае отказа освободить резиденцию против Зурабишвили может быть возбуждено уголовное дело за незаконное нахождение в государственном учреждении.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к акции оппозиционеров, выстроившихся «живой цепью» на центральных улицах Тбилиси.

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#грузия
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Журналист DW Когель ушла с работы после публикации Маска о критическом этапе для Германии
28 декабря 2024, 22:55

Фото: iStock/ Doucefleur

Руководитель рубрики «Мнения» немецкой шазеты Die Welt (DW) Ева Мари Когель решила уйти с работы после того, как издание отдало в печать выпуск с публикацией американского предпринимателя Илона Маска, сообщила она в соцсети Х.
«Мне всегда нравилось возглавлять раздел «Мнения» в газете Die Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска», — обратила внимание Когель.

Журналист подчеркнула, что подала заявление на увольнение после того, как статью американского предпринимателя опубликовали.

В своём материале Илон Маск заявил, что Германия в настоящий момент находится на критическом этапе, и будущее государства балансирует на грани экономического и культурного коллапса.

«Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации», — уточнил основатель компании SpaceX.

Илон Маск добавил, что последняя искра надежды для ФРГ — «Альтернативная партия для Германии» («АдГ»).

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#фрг
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#заявление
#илон маск
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Галущенко: Киев обратился к энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо
28 декабря 2024, 22:20

Фото: iStock/ alzay

Украина обратились к энергокомиссару Евросоюза (ЕС), Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии на фоне возможных прекращений поставок электроэнергии из Словакии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Teлеграм-канале.
«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций», — обратил внимание министр энергетики Украины.

Герман Галущенко подчеркнул, что по этому поводу он уже направил письмо энергокомиссару Евросоюза, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу. Министр энергетики страны отметил, что у Украины присутствует «механизм, как заменить импорт из Словакии» с иными соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Евросоюз начнет давить на Украину из-за ее запрета на транзит российского газа через свою территорию. По его мнению, другие страны ЕС могут поступить по примеру Словакии.

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#украина
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Фицо назвали проводником здравого смысла в Европу
Политолог Дудчак: политика Фицо может помочь вернуть здравый смысл в Европу
28 декабря 2024, 22:16

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)

Суверенная политика премьера Словакии Роберта Фицо может вдохновить лидеров других стран и поможет вернуть здравый смысл в Европу. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя слова Фицо о том, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией и присутствием иностранных войск.
«Словакия — одна из немногих стран, где руководство проводит суверенную политику в интересах людей, которые выбирали эту власть. Фицо пытается достучаться до европейских лидеров. Если таких стран будет больше, то ситуация в ЕС изменится. Действия в интересах США будут пересмотрены, и, возможно, европейцы вернутся к здравому смыслу», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
В то же время Владимир Зеленский решил продолжить публичную перепалку с Фицо и заявил, что пророссийская позиция Словакии приведет к разрыву страны с Евросоюзом, сообщают argumenti.ru. Так лидер киевского режима отреагировал на угрозу словацкого премьера прекратить поставки электричества на Украину в ответ на остановку Киевом транзита российского газа в Европу.
«Любые произвольные решения в Братиславе <...> не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с Европейским сообществом», — заявил Зеленский.
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#евросоюз
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Bild: секретный доклад МИД Германии о ракете «Орешник» шокировал немцев
28 декабря 2024, 22:09

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Секретный доклад Министерства иностранных дел (МИД) Германии о возможности германской системы противовоздушной обороны (ПВО) противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» шокировал немцев. Немецкая система ПВО в таком случае будет бессильна, об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на источник, у которого был доступ к документу.
Заказчиком доклада была канцелярия министра иностранных дел Анналены Бербок, а повод для него — заявление российского лидера Владимира Путина о «дуэли» «Орешника» и любых систем ПВО Запада.

«Горькое осознание: Германия будет беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, в настоящее время бундесвер не располагает эффективным средством защиты от этого баллистического оружия», — говорилось в докладе.

Российский ракетный комплекс развивает скорость больше 12 тысяч километров в час. По подсчетам и прогнозам военных Североатлантического альянса (НАТО), скорость, маневренность и разделяющиеся боеголовки «Орешника» не оставляют шанса никакому из имеющихся средств ПВО Запада. Чтобы Patriot имел возможность противостоять российской ракете, это должен быть случайный удачный выстрел, уточнили западные эксперты.

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#орешник
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В Германии назвали нового постпреда Украины при ООН поклонником фашистов
Депутат бундестага ФРГ Дагделен назвала Мельника поклонником фашистов
28 декабря 2024, 21:48

Фото: iStock/photosvit

Депутат парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен назвала нового постпреда Украины при ООН Андрея Мельника поклонником фашистов и указала на растущую наглость его требований. Об этом парламентарий написала в соцсети Х.
Мельник известен тем, что, находясь на посту посла Украины в Германии, назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Ранее в этот день сообщалось, что Мельник в интервью немецкой медиагруппе Funke потребовал от будущего правительства Германии ежегодной помощи в размере 20 миллиардов в год.

Такая просьба возмутила Дагделен, которая указала на растущую наглость требований «поклонника фашистов».

Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля 2025 года. Такое решение принял президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, ранее распустивший парламент.

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#парламент
#украина
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#политика
#посол
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Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после президента РФ есть интрига
28 декабря 2024, 21:39

Фото: iStock/ alzay

В звонке главы киевского режима Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после главы России Владимира Путина есть интрига. Об этом в своем Teлеграм-канале объявил российский политолог Сергей Марков.
Российский политолог подчеркнул, что после крушения воздушного судна азербайджанских авиалиний в Актау Украина на официальном уровне выразила соболезнования только в «оскорбительной форме» — на уровне главы Министерства иностранных дел и не при личном контакте, а в социальных сетях.

«Все информационные ресурсы Украины были направлены на попытку испортить дружеские отношения России и Азербайджана. Но это не удалось. И вот после звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — обратил внимание Сергей Марков.

Глава МИД России Сергей Лавров в субботу созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил ситуацию вокруг крушения пассажирского самолёта около Актау. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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