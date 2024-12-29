Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
По мнению министра, данный мораторий «практически нежизнеспособен», по этой причине от него придется отказываться. Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день он «остается в силе».
Вашингтон высокомерно проигнорировал предостережения со стороны Москвы и Пекина, заключил дипломат. Глава МИД РФ обратил внимание на то, что США начали развертывание вооружения упомянутого класса в различных регионах мира, поэтому Россия будет на это отвечать соответствующим образом.
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