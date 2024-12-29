Глава МИД РФ предупредил НАТО о решительном отпоре на новые ракетные угрозы

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет решительные военно-технические меры в ответ на возможные ракетные угрозы со стороны США и НАТО. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Лавров отметил, что Россия готова к обсуждению вопросов контроля над вооружениями, но только в рамках более широкого диалога, направленного на снижение конфронтации. Основное внимание должно быть уделено устранению причин фундаментальных противоречий, среди которых он выделил многолетнюю экспансию НАТО на восток.
По словам министра, именно действия альянса стали одним из факторов украинского кризиса и продолжают представлять угрозу безопасности России.
Лавров подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа, способная реально снизить уровень конфликта.
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«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — отметил Лавров.
По словам министра, именно действия альянса стали одним из факторов украинского кризиса и продолжают представлять угрозу безопасности России.
Лавров подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа, способная реально снизить уровень конфликта.
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Мария Моисеева