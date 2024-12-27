The Economist назвал разработанную на Украине ракету «бомжом»

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Украина пытается наладить собственное ракетное производство. О первых результатах и планах сообщило британское издание The Economist.
Отмечается, что после распада СССР ракетная отрасль на Украине начала отмирать. В настоящее время предпринимаются попытки реанимировать её. Власти даже сообщают, что в предстоящем году будет выпущена первая украинская крылатая ракета.
В частности, на Украине сообщают о ракете «Трембита». Её характеристики очень скромны дальность полёта составляет 200 километров, а скорость достигает 400 км/час. Предельная высота полёта две тысячи метров. Журнал The Economist назвал ракету «бомжом».
В настоящее время «Трембита» проходит испытания, а в будущем планируется запуск серийного производства.
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В частности, на Украине сообщают о ракете «Трембита». Её характеристики очень скромны дальность полёта составляет 200 километров, а скорость достигает 400 км/час. Предельная высота полёта две тысячи метров. Журнал The Economist назвал ракету «бомжом».
В настоящее время «Трембита» проходит испытания, а в будущем планируется запуск серийного производства.
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Анастасия Чинкова