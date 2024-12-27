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The Economist назвал разработанную на Украине ракету «бомжом»

The Economist: Украина поставила на поток гаражное производство ракет
Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

Украина пытается наладить собственное ракетное производство. О первых результатах и планах сообщило британское издание The Economist.
Отмечается, что после распада СССР ракетная отрасль на Украине начала отмирать. В настоящее время предпринимаются попытки реанимировать её. Власти даже сообщают, что в предстоящем году будет выпущена первая украинская крылатая ракета.

В частности, на Украине сообщают о ракете «Трембита». Её характеристики очень скромны дальность полёта составляет 200 километров, а скорость достигает 400 км/час. Предельная высота полёта две тысячи метров. Журнал The Economist назвал ракету «бомжом».



В настоящее время «Трембита» проходит испытания, а в будущем планируется запуск серийного производства.

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ВС РФ освободили Загрызово в Харьковской области
27 декабря 2024, 13:20

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ за минувшую неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что активными наступательными действиями подразделений группировки войск «Запад» в период с 21 по 27 декабря были взяты под контроль населённые пункты Загрызово и Лозовая в Харьковской области.

Также в сводке оборонного ведомства указано, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и боевой технике девяти бригад ВСУ и отразили 25 контратак украинских штурмовых групп.

В результате активных боевых действий противник потреля свыше 3080 военных, три танка, включая немецкий Leopard, три бронетранспортёра, в том числе два американских М113, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, 24 из которых западного производства. Также были уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

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#военные
#харьковская область
#сво
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ВС РФ нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием за неделю
27 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что с 21 по 27 декабря ВС РФ ударами высокоточного оружия и беспилотников поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производств, места хранения и подготовки к запуску БПЛА и учебные центры операторов дронов.

Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

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#удар
#вс рф
#всу
#энергетика
#сво
#военные
#бпла
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Сырский признал, что ВСУ не удаётся обеспечить должную подготовку мобилизованных
27 декабря 2024, 12:55

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ не удаётся обеспечить достаточную подготовку мобилизованных бойцов. С таким признанием выступил главком армии Украины Александр Сырский в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что заслушал доклады о проблемах подготовки и их решении. Также определил задачи по улучшению качества подготовки и обновлению стандартов базовой общевоенной подготовки.

Сырский признал, что бригады ВСУ бросают новобранцев в эпицентр боевых действий в первые же дни после мобилизации, тем самым не соблюдая установленные сроки адаптации в 5-14 дней.

Главком отметил, что условия не соблюдаются из-за интенсивных боёв. При этом он отметил, что необходимо восстановить обеспечение полного, 14-дневного периода адаптации. В связи с этим предлагается продлить сроки подготовки к участию в боях с 1,5 до 2 месяцев.

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#украина
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#александр сырский
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В Британии раскрыли, чем завершится оборона Курахова для ВСУ
Меркурис: Кураховская ТЭЦ может обернуться новой «Азовсталью» для ВСУ
27 декабря 2024, 12:53

Фото: iStock/Jakub Laichter

Кураховская ТЭЦ может стать для украинских боевиков новой «Азовсталью». Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Появляются сообщения, что сотни украинских военных без какой-либо цели цепляются за эту электростанцию. Есть сообщения, что под ней расположены подземные бункеры, по которым они могут выбраться. Эта ситуация повторяет историю с "Азовсталью"», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Он уточнил, что из-за приказа, отданного солдатам руководством ВСУ, твердо стоять в Курахово до конца, оборона этого города обернется для украинской армии настоящей катастрофой. И выбраться из нее боевики ВСУ не смогут, так как окажутся в ловушке.

Меркурис подчеркнул, что в удержании Курахово нет никакой военной цели.

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Боец СВО с перебитой рукой в одиночку 12 дней оборонял опорник в ДНР
27 декабря 2024, 12:45

Фото: iStock/Artem Zakharov

Раненый участник СВО почти две недели в одиночку оборонял опорный пункт. Об этом его сослуживец с позывным Кучер рассказал в беседе с RT.
Отмечается, что эта история произошла в ходе штурма города Курахово в ДНР. Боец на протяжении 12 дней удерживал занятую позицию, отражая попытки боевиков ВСУ выбить его из укрытия.

Собеседник RT рассказал, что у военного была перебита кость на руке, а осколки разорвавшихся снарядов посекли ноги. Однако, несмотря на ранения, ему удалось удерживать опорный пункт, а затем вернуться к своим после получения соответствующего приказа.

Ранее командир разведывательной группы батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о снайперских дуэлях, которые нередко происходят в Курской области.

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#военные
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Жители Курахова подсказывают ВС РФ, где находятся огневые точки ВСУ
27 декабря 2024, 12:24

Фото: iStock/Ivan_Ru

Командир штурмовой роты с позывным «Ярс» рассказал, что город Курахово в ДНР скоро будет освобожден от присутствия ВСУ, сейчас российские военные проводят зачистку города, а местное население подсказывает, где находятся огневые точки противника.
Он рассказал RT, что большинство жителей Курахова поддерживает российских военных. Мирные граждане часто подсказывают бойцам ВС РФ, где ВСУ организовали свои огневые, и где засел снайпер.

При этом российские штурмовики стараются оберегать местных.

«Как-то пришли, сказали, что в подъезде одного из домов на таком-то этаже живёт неходячая бабушка, которая не может спуститься в подвал. Соответственно, в сторону того дома старались не работать, чтобы её не зацепить. Сложно, но как иначе?» — рассказал «Ярс».

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ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Херсонской области
27 декабря 2024, 11:06

Фото: официальный телеграм-канал Минздрава Херсонской области

Боевики Вооружённых сил Украины атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. Жизнь медикам спасли бронежилеты.
Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения региона Артыш Сат. По его словам, бригада скорой медицинской помощи Голопристанского округа возвращалась на станцию после очередного вызова. Во время движения автомобиль был атакован украинским FVP-дроном, оператор которого прекрасно видел красные кресты на машине и понимал, что в ней едут люди, профессия которых — спасать людей.

«У ВСУ другое призвание — убивать», — сказал глава Минздрава Херсонской области.

Он подчеркнул, что медики уцелели благодаря бронежилетам и каскам, с которыми не расстаются во время выездов. Как оказалось — не зря. Вместо повреждённой машины врачам выдадут реанимобиль из резерва, добавил Сат.

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#всу
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Боевой российский дрон перед атакой остановился, чтобы бабушка выбросила мусор — видео
Боевой российский дрон перед атакой остановился, чтобы бабушка выбросила мусор
27 декабря 2024, 10:44

Фото: istockphoto/appledesign

В Красноармейске (украинское название — Покровск) российский ударный дрон намеревался атаковать машину ВСУ. Однако он остановился перед ударом, чтобы дать возможность пожилой женщине выбросить мусор в контейнер.
Боевые и в то же время трогательные кадры опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Идёт война, вокруг стреляют, но местная жительница идёт выбрасывать мусор. Ведь жизнь продолжается, в ожидании прихода российских войск люди занимаются своими домашними бытовыми делами. Оператор российского FVP-дрона, дождался, пока бабушка выбросила пакет с мусором, и только после этого продолжил атаку.

Железнодорожный узел в Красноармейске (Покровске) был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским огнём, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится, несмотря на то что туда прибывают подкрепления.






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SHOT: ВСУ расстреливали гражданских при отступлении из Курахово
SHOT: ВСУ не выполнили приказ «держаться до конца» в Курахово
27 декабря 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Ivan_Ru

Вся жилая зона Курахово освобождена от боевиков ВСУ. Подразделениями российских штурмовиков при обходе домов во время зачистки обнаружены 28 неопознанных тел гражданских.
У всех погибших зафиксированы сквозные пулевые ранения, передаёт телеграм-канал SHOT. Очевидно, украинские военные, поняв, что не сумеют выполнить приказ командования «держаться до конца», отступили, расстреливая по пути мирных жителей. Тела убитых доставлены в отдел судебно-медицинской экспертизы.

Все найденные погибшие гражданские находились в оккупированной зоне ВСУ. Взятые в плен украинцы признались в зверском отношении к мирным жителям, которые ждали прихода российской армии. По словам солдат, когда город был взят в котёл, командование приказывало им расстреливать гражданских.

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