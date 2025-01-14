Лавров заявил, что Трамп признал ложь НАТО

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков признал, что руководство НАТО врало при подписании различных соглашений и документов по безопасности. Об этом во время пресс-конференции, которая посвящена итогам работы российских дипломатов в 2024 году, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД России напомнил, что Штаты и их союзники обещали не претендовать на доминирование на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они также уверяли, что не станут укреплять собственную безопасность за счет других государств, подчеркнул Лавров.
Североатлантический альянс в течение долгого времени продвигался к российским границам, заключил Лавров.
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«НАТО занималась ровно тем, что обещала не делать. Трамп об этом сказал», — отметил министр.
Североатлантический альянс в течение долгого времени продвигался к российским границам, заключил Лавров.
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Екатерина Коршунова