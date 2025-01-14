Захарова прокомментировала признание Байдена о риске развязывания ядерной войны

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила заявление американского лидера Джо Байдена о риске ядерной войны из-за оказания помощи Украине.
Дипломат подчеркнула, что слова Байдена говорят о сознательной провокации со стороны американской администрации. По ее словам, с этого момента те, кто обвинял Москву в «бряцании ядерным оружием», должны называться распространителями фейков.
Накануне действующий президент Соединенных Штатов в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание Вашингтоном поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной войны с Россией.
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