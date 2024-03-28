Страны Запада вновь сорвали экстренное заседание СБ ООН по Югославии

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Совет Безопасности ООН второй раз за неделю не смог провести по просьбе России заседание, связанное с 25-й годовщиной нападения НАТО на Югославию из-за позиции западных стран, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.
«Сегодняшнее голосование подтвердило тезис, который мы продвигаем в контексте реформы Совета Безопасности, о явной перепредставленности западных стран в совете. Мне кажется, лучшей иллюстрации, чем то, что сегодня произошло, просто сложно себе представить», – сказал он.
Отмечается, что Франция вновь потребовала процедурного голосования по повестке дня конференции. За проведение конференции высказались Россия, Китай, Алжир, Сьерра-Леоне и еще две страны. Девять других членов СБ ООН, включая США, Францию и Великобританию, воздержались.
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Александр Климов